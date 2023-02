El IES El Palmeral se pronuncia sobre la brutal agresión sufrida por uno de sus alumnos

El IES El Palmeral del municipio de Vera ha emitido un comunicado a través de sus redes sociales a colación de la brutal agresión que sufrió uno de sus alumnos el pasado fin de semana y que obligaron al menor a ser trasladado al Hospital La Inmaculada de Huércal-Overa.

Los hechos sucedieron en la calle y están siendo investigados por la Guardia Civil, apuntando las primeras pesquisas a un grupo de adolescentes como responsables.

Ante ello, el centro educativo en el que estudia el menor se ha pronunciado alegando que condena todo acto de violencia aunque ocurra en días no lectivos y fuera del instituto. La dirección del centro sostiene que ha estado a plena disposición de los familiares desde que estos le comunicaran el suceso, al tiempo que esgrime que al haberse producido la agresión en horas no lectivas no cuenta con autoridad para investigar los hechos ni adoptar medidas sancionadoras.

Asimismo, la dirección del instituto, que asegura haber tomado las medidas necesarias para garantizar la vuelta a clase del alumno, ha contactado con la Guardia Civil para ponerse a su disposición en el caso de que precise colaboración para la investigación y ha hecho lo propio con la Fiscalía de Menores para que le facilite cualquier información que pueda ser requerida en el centro escolar a fin de salvaguardar la integridad del menor agredido.

El comunicado hecho público por el centro concluye afirmando que el IES El Palmeral es un espacio seguro donde cualquier posible acto de violencia, sea física, verbal o a través de las redes sociales es atajado de inmediato.