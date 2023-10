Llega la I Carrera Benéfica de la Real Archicofradía Nuestro Padre Jesús Nazareno

Durante el próximo domingo 5 de noviembre, la Ermita de San Ramón de Vera se convertirá en el centro neurálgico deportivo y solidario, con la I Carrera Benéfica de la Real Archicofradía Nuestro Padre Jesús Nazareno, así como también será de la gastronomía tradicional de la comarca, pues habrá post carrera donde se podrá disfrutar de comidas tradicionales de la zona.

En la prueba deportiva está enfocada tanto a profesionales y aficionados a las carreras, como al resto de público en general que quiera participar, pues se han habilitado diferentes recorridos y categorías. La prueba deportiva se encuentra organizada por la mencionada Archicofradía, con la colaboración del Excmo. Ayuntamiento de Vera y el patrocinio de las siguientes empresas: Construcciones García Cervantes, Suministros Verasur, Talleres Bayra, Autoescuela Litoral, Clínica Veradental, Primaflor, Aparejador José Alejandro Soler Cano, Grupo Juegovending, Agrícola Navarro de Haro, Acacio Seguridad y Frutas Alper Sl.

Para este evento se ha diseñado un circuito de 3,2 kilómetros, aproximadamente, al que se darán 3 vueltas realizando un total de 9,5 kilómetros aproximadamente para la prueba principal y una sola vuelta para la segunda modalidad de la carrera / marcha, en un circuito que transita íntegramente por el casco urbano del municipio de Vera, con tráfico cerrado y controlado por la Policía Local. Se ha previsto una amplia dotación de servicios al corredor, como bolsa de corredor, guardarropas, duchas, avituallamientos en carrera y al final…, todo ello para hacer lo más cómoda posible la participación.

A partir de las 10:30 horas comenzarán las carreras para menores en categorías SUB- 12, SUB- 10, SUB- 8, SUB- 6, CHUPETÍN y MINICHUPETÍN, adaptando las distancias a su edad. A las 11:30 horas se dará el pistoletazo de salida para las pruebas de 3,2 km (categorías SUB- 14, SUB- 16, SUB- 18 y categoría única) y 9,5 km (categorías SUB- 20, SUB- 23, sénior y Máster A hasta Máster H). Debido al carácter solidario de la prueba, la distancia de 3,3 km se podrá realizar en modo marcha para aquell@s que deseen participar en esta prueba solidaria.

Las inscripciones se realizarán a través de la web: https://www.alcanzatumeta.es/i-carrera-benefica-ranpjn/ y en www.asuspuestos.es hasta el jueves 2 de noviembre a las 23:59 horas, no admitiéndose inscripciones durante el mismo día de la prueba. De forma excepcional, se habilita un punto de inscripción presencial en el Estanco N.º 3 de Vera situado en la calle del Mar n.º 45 de Vera.

El importe de las inscripciones será: 5 € carrera de menores y 10 € carrera/marcha de 3.2k y carrera popular de 9,4 k (incluye camiseta del evento para las carreras de 3,2 km y 9,5 km). La recogida de dorsales se ubicará en la Ermita de San Ramón de 09:00 a 10:00 horas para carreras de menores y para las pruebas de 9,4 km y 3,2 km de 09:30 a 11: 00 horas el día de la prueba.

La entrega de trofeos se encuentra prevista para las 12:45 horas, estableciendo los premiados de la siguiente forma:

CARRERAS INFANTILES

CATEGORÍA CHUPETÍN Y MINI CHUPETÍN: medallas a tod@s l@s participantes.

CATEGORÍAS SUB- 6, SUB- 8, SUB- 10 y SUB- 12: trofeo a los tres primeros clasificados de cada categoría, tanto masculina como femenina, y medallas a partir del 4º puesto.

CARRERA/MARCHA SOLIDARIA 3,2K: Trofeos a los 3 primeros clasificados masculinos y femeninos.

CATEGORÍA SUB-14, SUB-16 SUB-18 Y CATEGORÍA ÚNICA.

CARRERA 9,4 K:

Trofeos a los 3 primeros de cada categoría, tanto en categoría masculina como femenina.

Trofeos a los tres primeros de la clasificación general, tanto en categoría masculina como femenina.

A partir de las una del mediodía, se dispondrá de un ambigú en el jardín de Glorieta de Vera, donde se podrán degustar comidas típicas y tradicionales de la zona (migas, gurullos, arroz, trigo), así como un profesional cortador de jamón, y diversos postres para redondear una jornada solidaria, familiar y de amistad, a la vez que deportiva.