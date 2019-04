Martín Gerez, candidato del PSOE a la Alcaldía en Vera

Una de las incógnitas de cara a las elecciones municipales en Vera ya se ha resuelto: Martín Gerez Clemente será el candidato del PSOE a la Alcaldía.

Nacido en Vera en 1961, cuenta con más de 40 años de experiencia en el mundo de las finanzas, ya que ha ocupado diferentes cargos como director de banco, interventor, director de zona, director de Marketing o apoderado en una entidad financiera almeriense.

Es militante del PSOE desde los años 80. De hecho, desde 1983 fue concejal de Régimen Interior y Festejos en el Ayuntamiento de Vera durante tres años, bajo el mandato de César Martín Cuadrado.

"He decidido presentarme porque el partido me lo ha propuesto y quiero devolverle a mi pueblo todo lo que me ha dado", explica Gerez a Diario de Almería. Y es que, a pesar de llevar más de dos décadas trabajando en Almería capital, admite que "me siento muy vinculado a mi pueblo; soy tan de Vera como el Espíritu Santo".

El candidato reconoce que aún no tiene cerrada la lista con la que concurrirá a las elecciones, pero que la están ultimando. "Será un equipo de gente de diversos sectores de la izquierda, que recoja diferentes sensibilidades", explica. Deja así una puerta abierta a incorporar a miembros del equipo de gobierno, ya que el Partido Andalucista ha desaparecido y está en el aire si el actual alcalde, Félix López, se presentará a las elecciones.

Martín Gerez cree que su experiencia en política y en el sector financiero, donde ha tenido a equipos humanos y proyectos a su cargo, puede ser una garantía de buena gestión "si los vecinos deciden confiar en nosotros".

Finalmente, el candidato del PSOE asegura que "vengo a aportar de forma constructiva y a intentar ganar", pero también se compromete a "trabajar por el municipio desde la oposición" si así lo decide la ciudadanía.