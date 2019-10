Pedro Contreras rescata la figura del trovero veratense Pepe Raspajo

Tras muchos años de trabajo, el escritor Pedro Contreras Salas ha podido hacer realidad su deseo de recuperar del olvido la figura del trovero veratense Pepe Raspajo. No ha sido una labor sencilla, pues los casi ochenta años transcurridos desde la muerte del poeta y la falta de información sobre él, han supuesto una enorme dificultad para llevar a cabo la investigación.

La pasada semana, Pedro Contreras presentó el libro ‘El trovero veratense Pepe Raspajo’ en una abarrotada sala del restaurante Terraza Carmona. Estuvo acompañado de decenas de veratenses, además del alcalde, José Carmelo Jorge, la edil de Cultura, Manuela Caparrós, el periodista Pedro Fernández Céspedes y la nieta del trovero, María Teresa García.

“Este libro desvela la existencia del trovero José García de Haro, nacido en 1865 y fallecido en 1941, labrador, minero y emigrante, nacido en los campos de la Jara, sin más escuela que las letras que les enseñaron sus padres a la luz de un candil”, explica el autor. Es un pequeño homenaje a una persona que “es patrimonio de la cultura veratense y cuya puesta en valor no podía demorarse más en el tiempo”, cuenta.

Contreras, de origen humilde como Pepe Raspajo, es buen conocedor de la obra del trovero. “Sus trovos siempre fueron alusivos a cada momento y situación de su vida: cantos de labranza, sobre la mina, de momentos alegres o de tristezas, como la muerte de algún amigo”. Su trovo se convirtió en poesía popular, y se repetían a la luz de la lumbre o al fresco en los cortijos de Vera durante muchos años.

Durante 12 años, Pedro Contreras Salas ha indagado en la figura de este veratense ya casi olvidado. A través de su sobrina-nieta, Catalina García, obtuvo sus versos, escritas en cuartillas de papel amarillentas por el paso de los años. Gracias a la familia del trovero y de algunas personas que lo conocieron en vida, Contreras ha podido dibujar un perfil de su persona y obra, para que no se pierda en el tiempo. “Este libro habría brillado con más esplendor en manos de expertos y no en las de un campesino inculto y sin preparación alguna como yo. Pero no debíamos demorar más el conocimiento de este personaje tan importante para la cultura veratense, que es patrimonio de todos”, confiesa.

Pedro Contreras Salas, nacido en Vera hace 75 años, ha sido carnicero durante la mayor parte de su vida. Sin embargo, siempre ha tenido inquietudes culturales, lo que le llevó a publicar ‘Cuentos y Leyendas de Vera’ o ‘El señorito y otras historias de Vera’, además de otras colaboraciones.

Su nuevo libro, editado por Circulo Rojo, tiene un precio de 10 euros y se puede comprar directamente al autor o en la web de la editorial.