VOX, contra la bandera LGTBI en Vera: "¿Por qué no se pone una de la Virgen de las Angustias?"

El grupo municipal de VOX en el Ayuntamiento de Vera ha presentado una moción pidiendo la retirada de la bandera LGTBI de la fachada del consistorio. Una solicitud que si bien llega tarde (se colocó con motivo de la celebración del Orgullo y ya fue retirada días atrás) sí que ha propiciado un debate ideológico en el salón de plenos veratense en la sesión de este lunes.

El fondo de la moción es, en definitiva, una propuesta de VOX para que no se coloque la bandera arcoíris en años próximos, pues argumentan que se debe cumplir "la doctrina del Tribunal Supremo 1163/2020 respetando la neutralidad de las administraciones públicas mediante la no utilización, incluso ocasional, de banderas no oficiales en el exterior de edificios y espacios públicos, retirándose dicha simbología del espacio único de uso común en cualquiera de sus formas: pancartas, pinturas, luces etcétera, en aras de los principios de objetividad y neutralidad institucional y que solo sean utilizados aquellos símbolos oficiales que representan a la totalidad de la ciudadanía".

Cristina Rodríguez, concejal de VOX en Vera, alega que con esta doctrina "queda claro que el poner banderas no oficiales, en este caso la LGTBI, no respeta la neutralidad que deben exhibir las administraciones públicas, y por ello pedimos que solo se pongan banderas no oficiales en el ayuntamiento".

En este sentido, la edil asegura que "nosotros no tenemos nada en contra de ningún colectivo, pero creemos que se discrimina a otros sectores, discriminando de manera negativa el sentir religioso de la mayoría de la población. Si es cierto que se pone la bandera LGTBI por el día del Orgullo —se pregunta Rodríguez—, no tengo constancia que se exhiban banderas de la Virgen de las Angustias, de San Cleofás o de otras fiestas de carácter religioso", dice mencionando a los patrones de la localidad.

La concejal voxera remata esa argumentación diciendo que "si queremos poner la bandera LGTBI también habría que poner la de la Virgen de las Angustias, la de San Cleofás, la de Ecuador el 10 de agosto o la de Marruecos". Insiste en que la colocación de la enseña arcoíris le parece "discriminar, simplemente, y hay un sentir religioso predominante y queremos poner banderas de la Virgen o de San Cleofás".

Moción rechazada con todos los grupos en contra, excepto VOX

La moción de VOX ha sido rechazada con todos los votos en contra, excepto el de su concejala.

Carolina Pérez, portavoz del grupo del Partido Popular, asegura que la moción "está un poco obsoleta" ya que la bandera se colocó por la celebración del Orgullo y ya se retiró. En cualquier caso, la edil del PP dice que la doctrina recogida por el Tribunal Supremo a la que se refieren en la moción, "no hace alusión en ningún caso a la bandera LGTBI y es más, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón dictó sentencia al respecto que diciendo que —cita literalmente— la mera utilización de los colores arcoíris y su colocación en el balcón municipal no vulnera la ley de banderas y pone como ejemplo que también en ese caso la vulneraría la colocación de una pancarta con los colores del Real Zaragoza el día que se celebre su acenso a primera división o la colocación de una bandera con el color morado el día de la eliminación de la violencia contra la mujer".

Asimismo, Carolina Pérez le recordó a la concejal de VOX que sus compañeros de partido, al frente del Consistorio de Puente de Génave (Jaén), también colocaron la bandera LGTBI en la fachada del ayuntamiento, "y no como una pancarta, sino junto a las banderas oficiales", recalca. Por ello, la edil popular sentencia que "entendemos, tanto nosotros como vuestros compañeros de Jaén, que este tipo de enseñas, lejos de confrontar lo único que intentan es visibilizar y normalizar a este colectivo".

Pérez deja claro que "la colocación de la bandera LGTBI no va contra nada, ni contra nadie" y asegura que otras veces se han puesto otras enseñas en la fachada del ayuntamiento. "Pensamos que cada uno puede tener su sentir religioso, sexual o de cualquier tipo y eso no impide la reivindicación de este colectivo que ha sufrido años de aislamiento y al que pretendíamos dar visibilidad, nada más y nada menos. Trasladamos nuestro respeto a cualquier tipo de pensamiento y expresión", dice.

Por su parte, Diego Núñez, portavoz de UCIN, votó en contra porque "respetamos la diversidad y tenemos por bandera la tolerancia y el respeto a los distintos colectivos en minoría que integran nuestra sociedad".

El grupo municipal socialista no usó ninguno de sus dos turnos de palabra pero también votó en contra de la moción.