Vera aprueba la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento

El Pleno del Ayuntamiento de Vera aprobó ayer una actualización de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) calificada de “histórica” por las diferentes partes interesadas. El Consistorio venía trabajando con los representantes sindicales desde 2015 para llegar al acuerdo que ayer finalmente quedó aprobado.

Según explicó el secretario del Ayuntamiento veratense, Pedro López, encargado de coordinar las negociaciones entre las diferentes partes, esta nueva RPT supone una mejora en el funcionamiento burocrático y en el reparto de tareas dentro de la institución.

Asimismo, los empleados públicos (funcionarios y laborales), además de la descripción detallada de las tareas que debe desempeñar por cada uno, consiguen una adecuación (mejora) de sus retribuciones a las tareas concretas que cada puesto ejecuta, que se ha pretendido equitativa y proporcional para todos los departamentos y secciones, y dar respuesta a otra antigua demanda de la parte social: un Plan de Empleo y de Estabilización de Personal Laboral Indefinido No Fijo, para lo que se fija horizonte de dos años, según vayan permitiendo las sucesivas Ofertas de Empleo Público en cada uno de los Presupuestos Generales del Estado.

El sobrecoste en cuanto al gasto de personal del Ayuntamiento con esta actualización es de un máximo de 310.000 euros (estimación del supuesto de que todos los puestos estén ocupados y no haya vacantes). Asimismo, la RPT tiene efecto retroactivo al 1 de enero del presente año.

No obstante, la aprobación de este acuerdo histórico quedó ensombrecida por la denuncia de la concejal de Educación y Salud, María Montoya, que aseguró haber recibido amenazas telefónicas y pintadas en su vivienda, hechos que, aseguró, han sido puestos en conocimiento de la Guardia Civil.

Todo ello como consecuencia de que la edil hiciera que el acuerdo se quedase sobre la mesa en el último pleno, del 11 de abril, y no fuese aprobado. Montoya solicitó más información sobre la RPT al considerar que no había sido informada debidamente. También hizo saber que no se habían tenido en cuenta sus peticiones para la creación de un área de Educación e Infancia.

La concejal tomó la palabra para decir que siempre ha apoyado las iniciativas del equipo de gobierno, “aunque a veces no estuviera de acuerdo con ellas”. Ayer votó a favor de la RPT y el Partido Popular se abstuvo.