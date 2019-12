2019: un año de éxitos para Terraza Carmona

Antonio Carmona: un renovador en los fogones

Cuando nació Antonio Carmona, el 18 de julio del 69, la Terraza Carmona ya era un referente en la vida gastronómica y cultural de Vera. Su abuelo Ginés la había puesto en marcha en el 47. Luego, su padre se había hecho cargo del negocio, al quedar huérfano con apenas 16 años. De su padre heredó el nombre, Antonio, y de su madre, Manola Baraza, el buen hacer en la cocina.

Antonio Carmona es el tercero de siete hermanos. Se criaron junto al bar, en una casita con un huerto de naranjos y una balsa seca, en el lugar que hoy ocupa la carpa de celebraciones del restaurante.

Por su casa pasaban algunos de los artistas más importantes del momento. Usaban un cuartito vacío como camerino cuando actuaban en las verbenas de la Terraza. Recuerda estar en el salón, viendo la televisión, y que por allí estuvieran el Dúo Dinámico, Luis Aguilé, Jorge Sepúlveda, María Jiménez o Betty Missiego, entre otros. Pero vivir en la Terraza Carmona no solo le servía para conocer a grandes personalidades del momento, sino que suponía tener acceso libre al cine que gestionaban los hermanos Majuelos. De su infancia, cuando las películas aún se proyectaban en donde hoy están los salones del restaurante, recuerda especialmente el terror que pasó con ‘Terremoto’ (1974), ‘Tiburón’ (1975) y ‘Viernes 13’ (1980).

Desde bien pequeño, Antonio Carmona supo que su vocación era la cocina. “Cuando llegábamos del colegio echábamos una mano en el bar, fregando vasos, pelando gambas o en lo que pudiéramos”, cuenta. Recuerda perfectamente qué fue lo primero que cocinó par el bar: “Tenía unos doce años. Mi madre estaba haciendo empanadillas y me puse con ella a ayudarla. Preparaba la masa, el pisto… Me resultó curioso. Así que empecé a hacer empanadillas y mi padre me dijo que me pagaría 1 peseta por cada una que hiciese. Como se acercaba la Feria de Vera, empecé a hacer y hacer, hasta que llegué a mil”.

En Granada estudió en la Escuela de Hosteleria Hurtado de Mendoza. En el año 1992, con apenas 23 años, se puso al frente de la cocina de laTerraza Carmona. Su cocina bebe de las influencias de la tradición veratense que aprendió de su abuela y su madre, aunque renovada. “Siempre he respetado la cocina tradicional, pero dándole un toque actualizado, manteniendo el sabor original de los platos y los productos”, explica. Así, la carta de la Terraza pasó del pescado frito y las cuajaderas, a los aperitivos, carnes y pescados más elaborados, cocina al vacío… Antonio Carmona supo agarrar la esencia de lo puramente almeriense y veratense, como el ajo colorao, el potaje de vigilia o las torticas de avío, y a la vez dejar su sello personal para convertir a la Terraza Carmona en el referente gastronómico que es hoy.