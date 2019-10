Denuncian una posible contaminación por amianto en el derribo de una vivienda de Vera

El amianto es un mineral que se usó en la construcción especialmente en los años 60 y que continúa presente en muchos edificios, a veces sin que sus propietarios sean conscientes de ello. Y es que la uralita o placas onduladas de fibrocemento están hechas con este material.

La fibra de amianto está considerada un material tóxico y está ya prohibida en España y en Europa. La uralita en sí, cuando está en buenas condiciones de conservación, no es peligrosa para la salud. Sin embargo, sí lo es cuando se manipula, pues se pueden esparcir por el aire las fibras.

Por ello, una vecina de la calle José Gómez de Vera ha denunciado ante la Guardia Civil y el Ayuntamiento la demolición que se está llevando a cabo en esa vía veratense. El pasado lunes 30 de septiembre, según consta en la denuncia, comprobó como tres personas iniciaban la demolición de la vivienda en la que había uralita sin las medidas protectoras que exige la legislación, y que vio “la fuga de residuos de amianto”.

Asimismo, manifestó que los trabajadores no contaban con el material necesario, como guantes y mascarillas, y que los escombros no se retiraron, quedando sobre el propio solar. “Para mí está claro que algo, alguien o algunas personas, no han hecho bien su trabajo poniendo en riesgo la salud pública y el medio ambiente, ya que los residuos siguen en el solar, expuestos al intemperie y vientos que ponen en movimiento las partículas tóxicas con riesgo de ser respiradas por todos los ciudadanos, especialmente las personas que vivimos en proximidad a estos”, consta en el escrito presentado al Ayuntamiento.

Desde el Ayuntamiento de Vera han confirmado a Diario de Almería que la demolición cuenta con la licencia de derribo pertinente y que, en este caso, no es competente para actuar, pues debe ser la Inspección de Trabajo quien vele por la seguridad de los trabajadores y si se adoptan las medidas de protección establecidas. No obstante, desde Urbanismo insisten en que “el amianto solo es perjudicial para el operario que lo manipula, no para los vecinos de las viviendas próximas”.

Ante la denuncia de esta vecina, que lo puso también en conocimiento de la Policía Local, los propietarios de la vivienda paralizaron los trabajos, y ayer tarde continuaban con los escombros sobre el solar, como se aprecia en la fotografía. Fuentes municipales han confirmado que el propietario ha informado de que ha contactado con una empresa especializada en la retirada de amianto para llevar a cabo las labores necesarias.

Según la denunciante, el Seprona ha admitido la denuncia administrativa e investigará lo sucedido.