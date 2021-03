Natura World, en contra del espigón en la playa nudista de Vera

El proyecto de recuperación ambiental de las playas que se encuentran situadas entre el puerto de Garrucha y el delta del río Almanzora sigue provocando dolores de cabeza en el Levante Almeriense y, más concretamente, en el municipio de Vera, donde la construcción de un espigón en la zona nudista sigue generando actualidad y controversia prácticamente semana tras semana.

Quien se ha pronunciado ahora es la Asociación Naturista Natura World de Vera Playa, quien, al contrario que otra asociación veratense, Veraplayazul, se opone a la construcción de este espigón.

“No todos los vecinos del Playazo de Vera quieren que se construya un espigón en la zona nudista”, expresan desde esta asociación, que afirma que se están presentando decenas de escritos ante el Servicio de Costas de Almería rechazando el mismo y proponiendo, a su vez, una serie de alternativas a su construcción.

Del mismo modo, otra serie de peticiones tienen al Ayuntamiento de Vera como destinatario, para que este apoye soluciones integrales válidas para todos los vecinos de la zona.

“Los vecinos afectados por la reducción a la que se ve sometida la playa veratense con el paso de los años defienden una actuación duradera que beneficie a todas las urbanizaciones situadas a lo largo de la playa, y no sólo a unas pocas”, añaden desde Natura World, que explica las razones por las que rechaza la parte del proyecto referida al espigón.

Por un lado, exponen que en el texto del proyecto y en los diferentes anejos que lo componen se repite en más de ocho ocasiones la necesidad de generar un sistema de separación visual y físico entre la zona textil y la zona de nudismo, un término que, recientemente, Veraplayazul solicitaba eliminar de esta redacción. “El objetivo del poroyecto ha condicionado la elección del modelo de solución y la elección del lugar donde instalarlo”, comentan desde Natura World, que dirige sus protestas a reclamar la integridad de la zona naturista en su extensión original, rechazando “los intentos de segregación de las personas por razón de su forma de vida”.

“Tantas referencias a la necesidad de separar zonas no pueden ser casuales, tienen una gran influencia en la determinación del modelo de espigón y su emplazamiento. Prueba de ello es ver cómo se rechaza una alternativa de espigón exento, en la página 132 del proyecto, razonando que no produce la separación entre la zona nudista y no nudista. Esta separación es uno de los condicionantes del proyecto; por ello, solo por estas circunstancias que han concurrido, la propuesta sería anulable, motivo suficiente para que Costas la modifique”, comentan desde la asociación, que ve que el situar este nuevo espigón a tan solo 300 metros del anterior (Hotel Veraplaya Club) cumple con los objetivos marcados en la redacción del proyecto “y provocará la parcelación de la zona nudista”.

Tampoco confían en Natura World de “las rectificaciones dadas por algunas autoridades y el paso atrás dado, en las que afirman que no se separará la zona naturista del resto de las playas de Vera, porque sabemos que las promesas y las buenas palabras son cambiantes”. “Con tantas promesas”, añaden, “no se arregla el problema de fondo” y, en su opinión, “la mejor forma de no separar a los usuarios por razón de que sean nudistas o no, es no levantar ninguna barrera física en medio de esta zona nudista”, lo que evitaría que se utilizara en un futuro esta nueva barrera como línea divisoria.

El origen de la gran erosión y la pérdida de sedimentos existente ante las zonas de playa donde se ubican las urbanizaciones afectadas (Natura World, Natsun, Elcanos, Marina Natura y Vera Natura) está, explican desde la asociación, en el espigón situado en la zona norte de la playa, en el Hotel Veraplaya Club.

“Las medidas regeneradoras de la playa que se deben de acometer con prontitud y eficacia no pueden ser el levantar un nuevo espigón para que traslade el problema al sur del mismo”, exponen, ya que “el espigón, por mucho que algunos pretenden maquillar sus dimensiones, provoca daños ambientales y estéticos, generando una barrera física en mitad de una playa en la que los paseantes tendrán que salvar un nuevo obstáculo”.

Por ello, Natura World solicita la regeneración y protección de la playa mediante arrecifes sumergidos en paralelo y no con la construcción de espigones. “Hay soluciones técnicas más respetuosas con el medio ambiente, y que por sus características nunca valdrán para dividir la playa ni segregar a los usuarios en el uso de su libertad”.