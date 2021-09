Una ciudad de 100.000 piezas, este fin de semana en el Convento de la Victoria de Vera

Construcciones realistas como el patio de los Leones de Alhambra o palacios alemanes se suman a la amplia exposición en la que se muestran también las diferentes técnicas de construcción: no solo se puede construir en vertical, sino también en horizontal, de lado, vueltas a las piezas o piezas que parecen de un solo uso pero se pueden utilizar de otras formas diferentes. Además, la exposición con un circuito de casi seis metros con una maquinaria y engranajes que llevan una bola de un lado a otro.

Una ciudad de más de 100.000 piezas de lego con playa, parque de atracciones y la novedad de un zoológico tomará este sábado y domingo el Convento de la Victoria de Vera , en la cuarta edición de Piezas en Vera , que regresa este año tras no poder celebrarse en 2020.

Concurso para niños de 5 a 14 años que construyan vehículos

Ayuntamiento de Vera y la Asociación Piezas plantean un reto a los niños de 5 a 14 años asistentes a esta exposición: construir su propio vehículo con piezas de lego. Los interesados en participar podrán llevar su construcción al Convento de la Victoria y exponerlo junto al resto de construcciones. Si el modelo está entre los tres mejores, será recompensado con un set de lego; si no es así, igualmente tendrá opciones de conseguirlo, ya que se sortearán cinco juegos más entre los no afortunados. El vehículo podrá ser cualquier construcción que sirva para llevar gente de un lado a otro, ya sea por agua, aire, tierra o espacio. No hay límite en el número de piezas, ni en el tamaño de la construcción, pero eso sí, la construcción debe ser original y hecha con piezas de lego originales. Lo importante y lo que se valorará es la creatividad, la originalidad y la imaginación.