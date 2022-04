Todo listo en Vera para la vuelta, este domingo, de los festejos taurinos

La Plaza de Toros de Vera volverá a concitar este fin de semana el interés de los aficionados a los festejos taurinos, después de que se haya comenzado a recuperar la normalidad, también, en lo referente a este tipo de eventos, con muchos aficionados en la provincia de Almería.

El coso veratense acoge este domingo la segunda parada del Circuito Andaluz de Novilladas, incluido en la denominada Liga Nacional de Novilladas. Esto ha sido posible gracias al patrocinio firmado con la Diputación, que permite que el circuito llegue por primera vez a la provincia y lo hará, además, por partida doble, ya que el siguiente fin de semana habrá otro festejo en Berja.

El festejo comenzará a las 18:30 y las entradas cuestan entre 8 y 30 euros, a la venta online y en el Hotel Terraza Carmona

De esta manera, la segunda novillada clasificatoria tendrá lugar en Vera este domingo 1 de mayo, donde se vivirá un duelo entre Álvaro Burdiel, que ocupa la plaza de intercambio, y Jesús Cuesta que debuta con picadores. El festejo comenzará a las 18:30 y para el mismo hay entradas entre 8 y 30 euros. Se encuentran a la venta online y en el Hotel Terraza Carmona.Álvaro Burdiel comenzó la actual temporada siendo el novillero triunfador de la feria de Valdemorillo y está acartelado en las plazas de Madrid y Sevilla. Repite participación en la Liga Nacional de Novilladas tras alcanzar el segundo puesto en el Circuito de Novilladas de la Comunidad de Madrid 2021 y participar en el Circuito del Norte.

Para él su experiencia el pasado año fue “única e increíble y salió todo rodado” y deja claras sus intenciones en el Circuito de Andalucía al afirmar que “voy a dar el 100% de mí y llegar hasta donde la suerte y las circunstancias me permitan”. Es sevillano de nacimiento pero vive en Madrid y afirma que sus referentes siempre han sido “toreros del corte sevillano aunque también me gusta coger cosas de los toreros buenos de Madrid”.Para el sevillano Jesús Cuesta esta cita supone su debut con picadores. En 2018 sufrió una fractura de radio que le tuvo retirado casi un año de los ruedos, poco después llegó la pandemia. Jesús Cuesta recuerda esos difíciles momentos “cuando me partí el codo no esperaba estar un año casi sin torear y cuando reaparecí hubo momentos en los que pensaba que no iba a volver a torear porque veía que la recuperación del codo no mejoraba.” Para él, estar en el Circuito “es una alegría” y reconoce que le ha "devuelto la ilusión”.