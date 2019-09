¿Quién manda a los mayores de Vera a hacer teatro?

Hace algo más de un año, un grupo de mayores del Club de la Tercera Edad San Cleofás de Vera comenzaban a ensayar una obra de teatro: ‘Bautizo a palos’. Con motivo del 50 aniversario de los Festivales de Arte se animaron a ‘hacer teatro’. La experiencia no pudo ser más satisfactoria y quisieron seguir formándose y aprendiendo a actuar. Así llegó a sus vidas un jovencísimo director, Juan Castro, de 17 años. Primero les dio unas clases de interpretación y después se pusieron manos a la obra (nunca mejor dicho) para volver a los Festivales.

Para esta segunda experiencia sobre las tablas del Auditorio Ciudad de Vera eligieron la obra ‘¿Quién nos manda a hacer teatro?’, del almeriense Martín Ucedo.

Cuenta como un grupo que se dispone a realizar un ensayo general a dos horas de la función pero todo resulta un divertidísimo desastre, para desesperación del director, brillantemente interpretado por Felicísimo Lorenzo.

El público que asistió durante los dos días de representación (martes 17 y miércoles 18 de septiembre) rio a carcajadas con las disparatadas situaciones que se plantean en torno a una mansión en venta en la que todo el que va pasando por ella busca un dormitorio donde “firmar un contrato” con la mejor “pluma estilográfica” posible. Y es que el sexo y los dobles sentidos están presentes continuamente en la obra.

Para el grupo del Club de la Tercera Edad, cuyos actores sobrepasan todos los 60 años, e incluso hay quién roza los 90, el teatro es casi como una terapia rejuvenecedora. Disfrutan de cada jornada de ensayos como niños y, aunque reconocen que a la hora de salir a escena se sienten los nervios, al finalizar la función les invade la satisfacción de comprobar que, como dicen, “no existe ninguna barrera por la edad”.

Son un grupo de amigos, unido, que se nota que lo pasan en grande actuando. El pasado miércoles, tras recibir las felicitaciones de los asistentes al auditorio, celebraron el éxito cosechado con una cena junto a los camerinos, en la que no faltaron las risas comentando cada una de las anécdotas de la obra. Entre empanadillas, saladitos, jamón y algunos licores, se hablaba con naturalidad del sexo, la muerte y la vida.

La participación de los jóvenes Juan Castro (director) y Álvaro Galván (actor) ha sido una experiencia enriquecedora tanto para ellos como para los mayores, porque como dicen, “hemos aprendido unos de los otros”. Y es que el teatro une generaciones.

De cara al futuro, el grupo ya piensa en llevar la obra por pueblos de la comarca. Lo que no quieren es parar de hacer teatro. De hecho, ya le han pedido a su joven director que les de algún otro taller de interpretación. Y es que, ¿quién les mandó a estos mayores a hacer teatro?. Ahora no hay quién les quite el gusanillo.