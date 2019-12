Un belén de 36 metros cuadrados, protagonista de la Navidad de Vera

La ciudad de Belén del siglo I con las montañas de Judea y hasta el desierto de Egipto, pasando por la fuente de los Cuatro Caños de Vera, caben en el monumental belén inaugurado este lunes en la ciudad veratense y que puede contemplarse hasta el 10 de enero en el aula de cultura Alcalde Íñigo Guevara (junto al Centro de Mayores, en la calle Juan Anglada).

Con unos 36 metros cuadrados, este nacimiento es una pequeña joya del arte belenista, elaborado durante meses por Antonio de Haro Márquez, con la colaboración de Olivier GarcíaRodríguez. Cuenta con más de 200 figuras humanas y otros tantos animales: a los tradicionales buey y mula les acompañan gallinas, ovejas, elefantes, abejas, golondrinas, un lobo, un zorro, jabalíes o águilas.

“Las tallas son de los más prestigiosos escultores, como José Luis Mayo, Fran Carrillo, los hermanos Cerrada, Joaquín Pérez, o Ángeles Cámara”, explica Antonio de Haro. De hecho, llama especialmente la atención la figura de San José que porta al niño Jesús en brazos, algo muy inusual, ya que ha sido elaborada exprofeso para este belén.

Un belén con tres zonas diferenciadas

En el nacimiento se distinguen tres zonas, según explica el belenista. La primera de ellas es la zona de montaña, donde se ubican los animales salvajes y que cuenta con una espectacular gruta de tres metros de profundidad. Ahí está el pesebre, en el que la Virgen María se encuentra en reposo, tras dar a luz. Al otro lado de la gruta, los reyes también han hecho un alto en el camino y están acampados con todo su séquito.

La segunda zona es la de la ciudad, a la que se accede a través de una monumental puerta. Uno puede sentirse como caminando por la Judea del siglo I a través de sus calles, por una zona de mercado y donde destacan diferentes talleres de artesanos de piel, alfombras, tejidos, alfarería, panadería, etc. De hecho, se rinde un pequeño homenaje a la tradición alfarera veratense, con su jarra de cinco picos. Además, otro guiño a la ciudad es la presencia de la fuente de los Cuatro Caños, un icono de Vera.

En la tercera zona del belén se representa el desierto de Egipto. No faltan las pirámides y templos en ruinas, en un paisaje impresionante donde predominan las dunas, palmeras y hasta un oasis, todo ello cuidado hasta el más mínimo detalle.

La concejal de Cultura de Vera, María Manuela Caparrós, destaca “el gran trabajo y esmero que han dedicado Antonio de Haro y Olivier García a la elaboración del belén”. Sobre el autor principal, la edil resalta que “es muy creativo y tiene unas manos estupendas para los belenes”. Con la instalación de este nacimiento, el Ayuntamiento de Vera quiere “dar a conocer nuestras tradiciones, que se mantengan y que crezcan de generación en generación, como en es el caso de Antonio de Haro con su hijo”.

De Haro es un experto belenista, pues lleva desde que nació dedicando su tiempo libro a esta afición. “Tengo figuras con más de 70 años, que eran de mis padres. Desde que nací hago belenes. Primero yo ayudaba a mi padre, luego mi padre me ayudaba a mí y ahora es mi hijo el que me echa una mano”, cuenta. De hecho, él solo no podría hacer realidad esta reconstrucción de Judea. Por ello es imprescindible la colaboración de toda la familia: “Mi mujer hace las miniaturas de ropas, de panes, alimentos, pieles y demás”.

Esta es la primera vez que Antonio de Haro instala su belén en un espacio público, en colaboración con el Ayuntamiento, pero sus obras anteriores no habían pasado desapercibidas. El año pasado, con motivo del 500 aniversario del terremoto que destruyó Vera, hizo en su casa una recreación de la ciudad por la que pasaron más de mil personas llegadas de diferentes lugares para contemplarla. “Hice una réplica de la Plaza Mayor, el casino, el Espíritu Santo, la Glorieta...”, explica. Y es que su único límite es la imaginación.

El belén monumental, con el nombre de ‘Atardecer en Belén’, ha sido inaugurado por el alcalde de Vera, José Carmelo Jorge, la edil de Cultura, María Manuela Caparrós, y el diputado de Cultura y Cine, Manuel Guzmán. El acto estuvo amenizado por la actuación de la Rondalla Sol y Luna y contó con la presencia de decenas de vecinos que no quisieron perderse el estreno de tan magnífica obra de arte.

Quién quiera visitar el belén monumental de Vera puede hacerlo a diario de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:30 horas con entrada totalmente gratuita.