Vera crea una oficina de información para las ayudas a la rehabilitación de viviendas

El Ayuntamiento de Vera, a través de su Concejalía de Urbanismo y Obras Públicas, ha puesto en marcha una oficina de información y gestión para ayudar a los vecinos a tramitar las ayudas de rehabilitación de viviendas, mejora en viviendas con deficiencias básicas y actuaciones en materia de eficiencia energética y accesibilidad. Y es que el municipio está adherido como entidad colaboradora al Programa de Rehabilitación de Vivienda de la Comunidad Autónoma de Andalucía, dentro del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021.

Esta oficina de información, ubicada en dependencias del ayuntamiento y atendida por tres empleados municipales, se encuentra abierta al público de 8:30 a 14:30 desde el el pasado martes, y estará en funcionamiento hasta el 2 de septiembre. Todos los interesados y usuarios tienen como plazo para presentar sus sulicitudes hasta el día 1 de agosto.

Las ayudas a las que podrán optar todos los vecinos que cumplan con los criterios establecidos en en programa, contempla dos líneas de subvención. La primera de ellas está destinada para las obras de conservación, la mejora de la seguridad de utilización y accesibilidad y contempla obras de conservación de la cimentación, estructura e instalaciones. Incluye obras en cubiertas, azoteas, fachadas y medianerías, así como adecuación del interior de la vivienda en condiciones mínimas, instalación de ascensores, salvaescaleras, rampas y otros dispositivos de accesibilidad, entre otras.

La segunda línea va dirigida a financiar la mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad, solamente en viviendas unifamiliares. En esta línea están relacionadas las obras de mejora del aislamiento térmico, sustitución de carpinterías y acristalamientos de los huecos. Incluye también la instalación de dispositivos bioclimáticos y sombreamiento, sistemas de calefacción, refrigeración, producción del agua caliente sanitaria y ventilación, entre otras.

Según la concejala de Urbanismo y Obras, Belén Carnicer, “con la puesta en marcha de esta oficina el Consistorio quiere implicarse de forma activa con los vecinos en la gestión y la tramitación de las solicitudes, aportando a quien lo necesite toda la información necesaria relacionada con los requisitos para su solicitud y la cuantía máxima que se podría obtener, entre otros detalles del programa”.

Entre los requisitos para ser beneficiaros están tener unos ingresos de la unidad de convivencia residente en la vivienda inferiores a 41.357,74 euros anuales; que la vivienda sea el domicilio habitual y permanente; que sean viviendas construidas antes de 1996 (1996, salvo obras de accesibilidad o graves daños estructurales); no tener la consideración de infravivienda; no haber obtenido otra ayuda para la misma vivienda en los tres años anteriores; y no estar calificada urbanísticamente como fuera de ordenación o en situación de asimilado en régimen de fuera de ordenación.

La subvención oscilará entre el 40 y el 75% del presupuesto de la obra, con un importe máximo entre los 3.000 y los 12.000 euros, según el tipo de intervención, para los casos generales. No obstante, hay variables como la discapacidad, la renta muy baja o que el inmueble sea Bien de Interés Cultural, que aumentan la cuantía.