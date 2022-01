La oposición de tres plazas de Policía Local de Vera arranca el lunes con la primera prueba física

El Boletín Oficial de la Provincia de Almería (BOPA) publico en su edición de ayer el listado definitivo de admitidos y excluidos del proceso de selección para la provisión de tres plazas de agente de Policía Local como funcionarios de carrera, vacantes en la plantilla municipal de personal, pertenecientes a la OPE ( Oferta Pública de Empleo) para los años 2020 y 2021.

El número de aspirantes que han cumplido con los requisitos establecidos en las bases de esta convocatoria ha sido de 101, entre 82 hombres y 19 mujeres. El número de excluidos se ha limitado a uno por no haber satisfecho el importe de los derechos de examen. Al no subsanar en plazo de diez días, se entiende desistida de su solicitud.

Los aspirantes han sido convocados este lunes 31, a las 08:30 horas, en el Pabellón Municipal Blas Infante, para la realización de la fase de oposición, que consistirá en la primera parte, de las pruebas físicas.

Esta primera prueba será la de velocidad y consistirá en una carrera de 50 metros lisos. Los aspirantes de 18 a 24 años habrán de completar esta distancia en 8 segundos. Los que tengan entre 15 y 29 años habrán de hacerlo en 8 segundo y 50 centésimas, Y quienes tengan más de 30 años, en 9 segundos, según consta en las Bases.

La segunda prueba será de potencia de tren superior, teniendo que hacer los candidatos flexiones de brazos en suspensión pura y lanzamiento de balón medicinal.La tercera prueba física será de flexibilidad profunda. La cuarta, de potencia de tren inferior, consistirá en salto vertical. La quinta y última prueba es de resistencia general, con una carrera de 1.000 metros lisos. Todos los ejercicios serán eliminatorios siendo necesario obtener la calificación de “apto” para pasar a la siguiente.

La oposición seguirá con unas pruebas psicotécnicas de actitud y personalidad y un exhaustivo examen médico y finalizará con una prueba de conocimiento, tipo test, consistente en la resolución de un cuestionario de 100 preguntas con respuestas alternativas.