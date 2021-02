Ayuntamiento y la plataforma de comercio electrónico VeraOnline desmienten las acusaciones del PSOE

El Ayuntamiento de Vera ha desmentido este jueves y de la mano de la empresa gestora de la plataforma VeraOnline de comercio electrónico las acusaciones vertidas desde el Partido Socialista de Vera sobre la existencia de comercios no veratenses en la misma que suponen una competencia desleal, así como la acusación de 'delegar' la gestión de la misma a la empresa contratada, cuando lo cierto es que se trata de un servicio de carácter privado, no municipal.

En un comunicado, el consistorio veratense ha recordado que entre sus funciones está el fomento del comercio local en el municipio, algo que ha llevado a cabo a través del programa Vera Impulsa para la reactivación económica del municipio, con el fin de ayudar a paliar las consecuencias económicas y sociales de la crisis provocada por la pandemia de la COVID-19, y que incluye entre sus principales actuaciones de apoyo al comercio local una plataforma de venta online, para que los comerciantes se den de alta en ella y sirva de catálogo virtual y como plataforma de venta para los comercio de proximidad.

En este contexto, desde la iniciativa privada, la empresa WavyDrive había desarrollado la web VeraOnline, la primera plataforma de comercio electrónico del municipio de Vera, con el objetivo de promocionar, dinamizar y ayudar a los comercios locales a potenciar y vender sus productos.

El Ayuntamiento de Vera, tras analizar varias opciones, determinó que la iniciativa surgida por esta empresa compartía los mismos objetivos que el consistorio, crear un punto de encuentro donde se den a conocer los productos y comercios de Vera y que estos lleguen a través de internet a cualquier parte del territorio nacional.

En consecuencia, y con el objetivo de no crear duplicidades ni competencia entre una plataforma municipal y otra plataforma surgida desde el ámbito privado, el Ayuntamiento de Vera decidió impulsar este proyecto mediante un patrocinio que repercutiera y beneficiara de manera directa a los comerciantes veratenses que se adhirieran a la plataforma.

Así, desde la empresa veratense, se afirma que todos los comercios que figuran en el apartado destinado a los mismos dentro de VeraOnline son del municipio y gestionados por personas de la localidad, desmintiendo que no haya ningún comercio que no sea de Vera, a raíz de unas acusaciones del grupo municipal socialista, reflejadas en varios medios, en las que se afirmaba la existencia de dos comercios que no eran del municipio y que aparecían en los primeros resultados de esta sección.

'All in Vera-Moda' y 'All in Vera-Tecnología', las dos primeras referencias de este listado, por el simple hecho de que este va en orden alfabético, y que serían las 'empresas' señaladas en esta denuncia, son de hecho, apuntan desde la gestora de la plataforma, únicamente marcas comerciales de la empresa veratense, creadas dentro del plan estratégico de crecimiento y dinamización de la propia plataforma, para generar contenido y visitas en VeraOnline, que repercuten en el beneficio de todos los comercios que están adheridos.

En este sentido, han aclarado que no es necesario tener un local comercial para ser empresario ni tampoco es obligatorio acreditar una trayectoria profesional y ser conocido por todo el pueblo para iniciar un negocio en Vera, dado que los modelos de comercio digital hacen posible que nuevas empresas tecnológicas puedan surgir en el municipio, ya se dediquen a vender ropa, electrodomésticos o cualquier otro producto o servicio.

Del mismo modo, en las denuncias presentadas a través de estos medios, se critica que el Ayuntamiento haya delegado la gestión de la plataforma a la empresa contratada, aclarando el consistorio que no se trata de una plataforma municipal sino privada y que su labor ha sido la de un patrocinio que repercutiera y beneficiara de manera directa a los comerciantes veratenses que se adhirieran a la misma.