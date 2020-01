Unas 4.000 personas visitan el belén monumental de Vera

En la tercera zona del belén se representa el desierto de Egipto . No faltan las pirámides y templos en ruinas, en un paisaje impresionante donde predominan las dunas, palmeras y hasta un oasis, todo ello cuidado hasta el más mínimo detalle.

La segunda zona es la de la ciudad , a la que se accede a través de una monumental puerta. Destacan diferentes talleres de artesanos de piel, alfombras, tejidos, alfarería, panadería, etc.

Antonio de Haro, toda una vida dedicada a recrear nacimientos

Antonio de Haro es un experto belenista, pues lleva desde que nació dedicando su tiempo libre a esta afición. “Tengo figuras con más de 70 años, que eran de mis padres. Desde que nací hago belenes. Primero yo ayudaba a mi padre, luego mi padre me ayudaba a mí y ahora es mi hijo el que me echa una mano”, cuenta. De hecho, él solo no podría hacer realidad esta reconstrucción de Judea. Por ello es imprescindible la colaboración de toda la familia: “Mi mujer hace las miniaturas de ropas, de panes, alimentos, pieles y demás”. También ja colaborado Olivier García. El año pasado, con motivo del 500 aniversario del terremoto que destruyó Vera, hizo en su casa una recreación de la ciudad por la que pasaron más de mil personas.