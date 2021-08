La FAAM clausura en Vícar su escuela de verano para niños en riesgo de exclusión

El pasado viernes 20 de agosto tuvo lugar la clausura de la escuela de verano celebrada a lo largo de estas cinco semanas en el colegio Virgen de la Paz, en la Puebla de Vícar. La ejecución de esta escuela de verano ha sido coordinada por el Equipo ERACIS de los Servicios Sociales Comunitarios y la entidad adjudicataria FAAM, que ha llevado a cabo esta actuación y que dentro del marco de la solidaridad y garantía alimentaria de Andalucía ha permitido proporcionar tres comidas diarias a más de una treintena de menores que han participado. Las edades de estos menores residentes y cuyos familiares forman parte de familias en situación o riesgo de exclusión social en zona ERACIS han estado comprendidas entre los 3 y 12 años.

Aprovechando la celebración de esta escuela de verano que la FAAM gestiona por segundo año consecutivo, desde el equipo ERACIS de los Servicios Sociales se ha promovido la inserción laboral de dos personas con discapacidad que forman parte de los itinerarios ERACIS para que desempeñen funciones como monitores educativos y personal de apoyo. Antes de comenzar esta actividad, ambos usuarios del programa ERACIS fueron formados para cumplir y hacer cumplir el protocolo COVID que ha estado presente desde el inicio de la misma, con el objetivo de minimizar el riesgo de contagio entre los participantes. Se ha contado con una batería de medidas y se ha respetado el todo momento el uso de mascarilla, guantes, control de temperatura y las tareas propias de desinfección, limpieza e higiene.

“Una vez más se demuestra que Vícar es un municipio de oportunidades donde la diferencia no es motivo de exclusión sino todo lo contrario, es un valor añadido dentro de una sociedad moderna y cambiante como la nuestra”, ha señalado el alcalde, Antonio Bonilla, a la vez que agradeció la labor del equipo ERACIS “en su trabajo diario con los itinerarios de inserción, en la labor de coordinación para poner en marcha la escuela de verano y en la búsqueda de nuevos recursos para Vícar”.

Una de las usuarias contratadas para esta escuela de verano indicó que “la incorporación al mercado laboral y la experiencia que me va a servir para el día de mañana poder trabajar con menores y población vulnerable, algo que valoro mucho, ya que reconozco que me gusta. Me da pena que finalice, pero animo a seguir trabajando por la inclusión social, para un mundo mejor”.

La novedad este año, como ya se adelantó al inicio de esta actividad, ha sido el servicio de transporte con el que han contado para facilitar a las familias y menores su participación. Gracias a ello, y con una planificación de paradas por lo diferentes núcleos como La Gangosa, Las Cabañuelas, así como los diseminados, ha sido posible la asistencia diaria de los participantes. A lo largo de estas semanas los y las menores han podido disfrutar de una programación muy variada. Entre las actividades realizadas hay que destacar acciones complementarias socioeducativas relacionadas con el apoyo de contenidos curriculares, de ocio y tiempo libre en el patio del colegio, de educación en valores, actividades que han potenciado la imaginación, la creatividad y la educación para la salud.

“Con esta escuela de verano se da respuesta a las necesidades de conciliación de muchas familias mientras los más pequeños de la casa disfrutan de un verano diferente con un amplio programa de actividades lúdicas y educativas garantizándoles tres comidas diarias”, concluyó Bonilla.

Por último, señalar que semanalmente se ha mantenido contacto entre los profesionales del equipo ERACIS y la monitora coordinadora de la esta actividad, para informar en el caso de bajas, ya que se ha garantizado la cobertura de las vacantes disponibles gracias al listado de espera con el que se contaba desde el inicio de la actividad.

El Plan Local de Inclusión Social en Zona ERACIS es una iniciativa del Ayuntamiento de Vícar aprobada en Junta de Gobierno dentro de la ‘Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social – Intervención en Zonas Desfavorecidas’ que está cofinanciada por Fondo Social Europeo en un 80%, y por la Consejería de Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, en el 20% restante. Aquellas personas que quieran participar en un itinerario de inserción sociolaboral de la ERACIS Vícar podrán hacerlo pidiendo cita a través del teléfono 691 344 370. Para contactar y formar parte de la red de entidades y agentes que trabajan por la inclusión social en Vícar lo podrán hacer a través del correo electrónico dparramo@vicar.es.