Guiños al ‘Un, dos tres’ y fiestas de disfraces en el Carnaval

Como manda la tradición, el Entierro de la Sardina puso este domingo el broche final al Carnaval 2019, que en Vícar se ha vuelto a vivir con intensidad y una extraordinaria animación, invadiendo las calles y plazas del municipio y trasladando toda una explosión multicolor, desparpajo y alegría al Teatro Auditorio, epicentro de las celebraciones.

Como señaló en su balance el alcalde, Antonio Bonilla, “un año más el carnaval en Vícar ha vuelto a ser esa explosión de entusiasmo y colorido, en la que se han implicando sus vecinos y que ha permitido poder disfrutar de tres jornadas con un gran ambiente, acompañado de esa vistosidad que sólo es capaz de ofrecer esta fiesta informal de la magia, la imaginación y el buen humor”.

Bonilla, que además fue el pregonero de esta edición, destacó la amplia respuesta vecinal, protagonista de la diversión y alegría que acompañó al Carnaval vicario desde su inicio.

El Teatro Auditorio Ciudad de Vicar vistió sus mejores galas, con un patio de butacas a rebosar en un Certamen de Farsas y Pasos Carnavalescos Vicarios, ambientado en el célebre concurso televisivo ‘Un, dos, tres...”, pero con un genuino sabor vicario.

El grupo de Las Cabañuelas, pionero del Carnaval vicario, abrió el Certamen de Farsas y Pasos, con ‘Si os dais cuenta volvemos a los 70’. Junto a este grupo participaron también en el certamen de farsas ‘No me retuerzas la oreja que se me pone pina’, de González y Cía; y ‘Capullos no faltan’, de Las Candilejas. quienes exhibieron en sus interpretaciones críticas y picardías, haciendo disfrutar al numeroso público asistente hasta bien entrada la madrugada.

En la segunda jornada, protagonismo para los disfraces, en unas fiestas, especialmente el Carnaval Infantil, llenas de colorido y animación y donde la originalidad, calidad y creatividad de los disfraces se derrochó a raudales, con una alta incidencia en la participación familiar y con ello en el apartado grupal. Una fuente de chocolate en el vestíbulo del Teatro Auditorio, el Carnaval de los Cuentos y la presencia de DjAngelo, acompañaron estas otras actividades en el ecuador del Carnaval vicario.

El colofón al Carnaval, lo puso al mediodía del domingo el Entierro de la Sardina, que partió de la Fuente de los Leones, acompañado de la banda de la Agrupación Musical Virgen de las Angustias, y del grupo de majorettes Next Step, para recorrer el Bulevar Ciudad de Vícar y culminar en el Teatro Auditorio. En la explanada frente al Teatro Auditorio se quemó la sardina y los componentes del grupo Las Candilejas leyeron el testamento, para despedir el Carnaval con la ya tradicional degustación colectiva de habas y bacalao, acompañadas de vino de la tierra.

Bonilla quiso felicitar a todos los que han participado es estas celebraciones, haciendo hincapié en que “el buen trabajo de todos se ha reflejado en el excelente desarrollo de las actividades”.