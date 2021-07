El IES La Puebla participa en un nuevo proyecto Erasmus para la integración de niños con necesidades

El Instituto de Puebla de Vícar participa este año en un nuevo proyecto Erasmus +, denominado Bringing Sport to Children with Special Needs (NeedSport), gracias al cual se ha creado una herramienta útil para profesores, facilitadores deportivos, padres y otras personas que trabajan con niños con necesidades especiales con el fin de ayudarles en el proceso de integración de niños con necesidades especiales diferentes en las actividades deportivas. El objetivo principal del proyecto ha sido el desarrollo de una aplicación para Android y una guía para proporcionar recursos y ejemplos prácticos de ejercicios físicos dirigidos. La presentación del proyecto tuvo lugar ayer y que estuvo presidida por la concejala de Deportes Vanesa Lidueña, en lo que significó el lanzamiento de esta innovadora y útil herramienta. Durante la presentación, Lidueña recordó a los presentes lo importante que es para el alcalde de Vícar, Antonio Bonilla, ser partícipes y corresponsables en la comunidad educativa.

Con la ayuda del manual y de la aplicación, los profesores y otros destinatarios pueden mejorar sus conocimientos y habilidades en el ámbito de la inclusión de niños con necesidades especiales, así como para que estos realicen actividades deportivas de manera adecuada, con el máximo efecto beneficioso en su discapacidad específica, y sin tener miedo de hacerse daño en el proceso. Esta mejora en los conocimientos y las habilidades contribuirá a reforzar el perfil de la profesión docente y mejorará la inclusión y el bienestar de los niños con necesidades especiales a través del deporte.

Los coordinadores de este proyecto en el IES La Puebla son Marina Martínez Aguilera (Coordinadora General), que se ha encargado de la coordinación del proyecto en nuestro centro y del Producto intelectual 2 que era la Guía y Alberto Domínguez vega (Coordinador técnico) que se ha encargado de la realización del Producto intelectual 1, que era la aplicación Android. Esta aplicación está disponible para descarga, en la Google Store, totalmente gratuita, lo que hace que el impacto del Proyecto sea más importante y significativo.

En el 2020 el IES Puebla de Vícar ha cumplido 10 años de proyectos europeos, contando siempre para ello con la colaboración del Ayuntamiento de Vícar, que se vuelca con este tipo de proyectos dentro de sus responsabilidades como Ciudad Educadora. Las personas interesadas en recibir más información pueden consultar en la web https://erasmusplus.ieslapuebla.com.