Maremágnum político en Vícar: Rafael Ruda abandona Vox y Adoración Blanque deja su acta del PP

La Corporación Municipal de Vícar ha celebrado esta mañana su primera sesión ordinaria del año, en la que se ha dado cuenta del escrito presentado por el concejal Rafael Jesús Ruda en el que comunica su abandono de Vox y su paso a la condición de concejal no adscrito. Una renuncia de pertenencia al grupo que el edil ha argumentado por "fuertes discrepancias" con la formación con la que accedió al cargo de concejal hace ocho meses. Su paso a concejal no adscrito ha llevado consigo un cambio en el número de integrantes de las comisiones formativas permanentes que pasan a tener 11 miembros en lugar de 9. Con la modificación queda ahora repartida ente PSOE, 6; PP, 2, Vox, 1, IU-Equo,1 y el concejal no adscrito.

Además, en el pleno también se evidenció la no presencia de la portavoz del PP Adoración Blanque que, según ha podido saber este periódico de fuentes populares, ha dimitido en el cargo y ha renunciado al acta por lo que al PP le tocará recomponer el grupo con un nuevo portavoz y la entrada de un nuevo concejal. Blanque es actualmente secretaria de ASAJA y se había convertido en el fichaje estrella del partido con el objetivo de ganarle las elecciones a Antonio Bonilla.

En la sesión, con nueve puntos en el orden del día, se trataron un total de cuatro mociones, dos presentadas por IU-Equo y otras dos por Vox. De las mociones presentadas por Izquierda Unida, una ha sido relativa solicitar una rebaja de la cuota líquida del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI ) Urbano en la Unidad de Ejecución1 de El Parador de Vícar, mientras persista la actual situación que desde hace doce años soportan los propietarios afectados teniendo en cuenta que la naturaleza real del inmueble nada tiene que ver con la que se está aplicando en los recibos del citado impuesto. Y la segunda contra la implantación del pin parental, ya que lo considera “una censura educativa claramente ideológica”.

La primera fue rechazada por el PSOE y la segunda salió adelante con 14 votos favorables -IU-Equo y PSOE-, las tres abstenciones de los concejales del PP (no asistió a la sesión su portavoz Adoración Blanque) y los votos en contra de los dos ediles de Vox y el concejal no adscrito.

En lo que respecta a las dos mociones presentadas por Vox, relativas a la instalación de una caseta para el descanso, vestuario y aseo de los profesionales del servicio urbano de autotaxi y que el PSOE rechazó por no haber sido consensuada por la asociación del sector. Un apoyo que si encontró en la referente a una serie de actuaciones en materia de seguridad vial, y que encontró el voto favorable de todos los concejales asistentes a la sesión.

El pleno también aprobó el proyecto de actuación para instalar una planta de almacenamiento y prensado de plástico en Cañada Sebastiana, por parte de la empresa Ibacplast SL.