El Pleno de Vícar aprueba ceder a la Junta dos parcelas para sendos centros educativos

La Corporación Municipal de Vícar ha celebrado en la sala Corazón, de la Casa de la Juventud sesión plenaria ordinaria presidida por el alcalde, Antonio Bonilla, y un orden del día con once puntos, entre ellos el que incluía las mociones presentadas por los grupos municipales. Al inicio de la sesión se ha dado cuenta de escrito del edil Alfonso Santiago Vicente en el que abandona el Grupo Municipal de Vox y pasa a la condición de concejal no adscrito. Una decisión que ha llevado a modificar la composición de las comisiones informativas permanentes que pasan a ser de trece miembros en lugar de los once con los que contaban, al objeto de estar representados en ellas tanto los grupos municipales, como los dos concejales no adscritos.

En la parte decisoria del Pleno destaca la aprobación, en ambos casos por unanimidad, de la puesta a disposición de la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía de los terrenos para dos nuevos equipamientos educativos públicos. Por un lado una parcela de unos 10.000 metros cuadrados para la construcción de un CEIP en La Envía y por otro la cesión patrimonial de una parcela de similares dimensiones para la construcción de un IES D2 en Las Cabañuelas. Ambas centros como ha señalado Antonio Bonilla, “marcan el futuro de los equipamientos docentes en Vícar y da respuesta a una demanda real y potencial existente en nuestro municipio, además de cumplir con nuestro deber de mejorar la calidad de la enseñanza y formación de nuestros niños y niñas”.

Dentro de las cuestiones urbanísticas se aprobó, también por unanimidad, el proyecto de Actuación promovido por Arosergi SL, para la implantación en la Carretera de Las Losas, y en suelo no urbanizable, de un centro de recogida de hortalizas. La elección de la maestra de Educación Primaria, Pilar Pérez Rivas, como juez de Paz de la localidad, cargo que ya venía ostentando, también ha recibido el respaldo de todos los miembros de la Corporación Municipal.

En cuanto a las mociones de los grupos municipales, de las cinco a debatir la ausencia en la sesión del concejal no adscrito Rafael Ruda ha llevado a dejar sobre la mesa, las dos que había presentado el citado edil. De las otras tres han salido adelante, por unanimidad, la presentada por el concejal Alfonso Santiago para la mejora del camino de Los Metaleros, y otras del Grupo Popular, sobre importancia de podar los árboles en invierno en lugar de la primavera para evitar que la misma afecte a huevos, crías o polluelos. Fue rechaza la también presentada por el Grupo Popular relativa a solicitar del Gobierno de la nación para aumentar la partida destinada al Plan de Fomento de Empleo Agrario (PFEA) y a la que se opuso el PSOE al estimar que Vícar no está adherido al citado plan y no ver la moción muy clara.