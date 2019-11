La música de Queen pone el broche final a la quinta edición de 'Cuando acabe Septiembre. Despiértate a la Cultura'

"Ha sido un buen colofón a una programación que ha permitido acercar durante siete semanas la cultura a los vecinos de las distintas barriadas vicarias", ha señalado el alcalde de Vícar, Antonio Bonilla, en referencia a la gran castañada con la que se puso el broche final en La Puebla a la quinta edición de 'Cuando acabe Septiembre. Despiértate a la Cultura'. Con una explanada del Ayuntamiento a rebosar y un ambiente familiar de encuentro y convivencia desde el primer instante, la música de Queen puso un brillante broche final a la que el propio Antonio Bonilla ha calificado como "la gran fiesta del otoño".

Mayores, adultos, jóvenes y niños respondieron masivamente con su presencia a lo largo de más de siete horas de actividad, dado que poco después de la media tarde, la compañía ejidense Alejú, representaba su espectáculo de animación infantil y familiar 'El Otoño de los Cuentos', haciendo las delicias de los más jóvenes con sus escenificaciones y juegos como prólogo a la gran castañada, en la que se repartieron alrededor de 300 kilos de este fruto otoñal, con anís incluido, entre un público cada vez más numeroso, en un ambiente que fue creciendo conforme se acercaba el concierto Remenber Queen.

Numerosas personas fueron ocupando las gradas instaladas en la explanada para hacer más llevadera la velada, mientras que sobre el escenario la banda liderada por Piero Venery hacía sonar los grandes temas de la emblemática banda británica, que liderara el gran Fredie Mercury. We Are The Champions, We Will Rock You, Don't Stop Me Now, Bohemian Rhapsody y Another One, entre otros sonaron durante dos horas en la noche vicaria para cerrar un más que destacable programa.

'Cuando acabe Septiembre, Despiértate a la Cultura', con ya cinco ediciones se ha consolidado como una de las actividades más atractivas y participativas del calendario cultural de Vícar, enlazando un año más, las actividades culturales de verano e invierno, y convirtiendo los espacios públicos al aire libre vicarios en puntos de encuentro familiar, al menos una vez a la semana.