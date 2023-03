Vícar contradice al INE: no es de los municipios más pobres de España

Un informe encargado por el Ayuntamiento de Vícar al Departamento de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Granada, sitúa al municipio vicario como uno de los municipios de España con niveles de renta y equipamientos mayores de España. El Alcalde de de Vícar, Antonio Bonilla, y Andrés Navarro Galera, catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Granada, han dado a conocer esta mañana el contenido de este estudio en el que se ha comparado a Vícar con otros 125 municipios de todo el país de similares características en cuanto a número de hijos, población inmigrante, desempleo, población dependiente, niveles de renta por hogar y nivel de equipamientos y calidad de vida. Los resultados de este informe vienen a contradecir la información facilitada en mayo del año pasado por el Instituto Nacional de Estadística, que situaba a Vícar junto al municipio almeriense de Níjar, como los más pobres de España, “una información sobre la que siempre tuvimos la convicción de que no se ajustaba a la realidad objetiva de nuestro pueblo”, ha señalado el alcalde.

La clave para entender esta disparidad en las conclusiones de los datos del INE con los del estudio de la Universidad de Granada, está, ha aclarado Andrés Navarro, en que “el estudio del INE solamente tuvo en cuenta los niveles de renta per cápita, pero no tomaba en consideración otras variables que a nivel económico y estadístico son determinantes a la hora de establecer el nivel de riqueza de un municipio”. En este sentido, el profesor Navarro Galera, ha aclarado que “cuando recibimos el encargo municipal para la elaboración del estudio, la única condición que se nos puso fue que fuera exhaustivo, fiable y absolutamente riguroso con el uso de los datos y en este sentido puedo decir que han sido siempre datos oficiales, absolutamente contrastables, rigurosos y fiables”.

El trabajo de la Universidad de Granada ha tenido en cuenta en primer lugar, variables como la renta por hogar. “Que son datos de la máxima importancia en el caso de Vícar, por tratarse de un municipio eminentemente joven, pues no es lo mismo la renta por miembro de cada unidad familiar, que la renta que se percibe en el seno de una misma unidad familiar”, matiza Navarro Galera. “De hecho, atendiendo a esta variable, Vícar, no sólo no es el municipio más pobre de España, si no que refleja niveles de renta superiores a los municipios comparables”.

La otra gran variable que demuestra que la afirmación del INE no se ajustaba a la realidad de Vícar, es el nivel de rentas en cuanto a equipamientos y calidad de vida, que vuelve a situar a Vícar en niveles superiores entre los municipios analizados. Para esta variable se han analizado aspectos como la excelente dotación de servicios sanitarios, educativos y culturales con que cuenta Vícar, concluyendo que el municipio dispone de un número de centros de Educación Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato y Educación de Adultos en niveles superiores al resto. Lo mismo ocurre en referencia al número de bibliotecas y la superficie de equipamientos culturales y deportivos por habitante, o con el número de centros de salud, consultorios, centros de asistencia social y número de plazas en centros de asistencia social.