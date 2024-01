El encaje de bolillo toma la cancha del Pabellón Municipal de Deportes de Vícar

l Pabellón de Deportes de Las Cabañuelas cedió su uso más habitual, la práctica del balonmano, y el Encuentro de Encajes de Bolillo convirtió su cancha en un gran taller de costura con la presencia de 250 consumadas especialistas en este arte que respondieron a la convocatoria del Área de Cultura del Ayuntamiento de Vícar, en colaboración con la Asociación de Encajeras de Bolillo de Vícar.El Encuentro, que cumple su decimoséptima edición, dejó meridianamente claro que el encaje de bollo es una actividad femenina, no de forma absoluta, pero casi en exclusividad. “También los practican algunos hombres, no muchos, pero hoy no ha venido ninguno” explica una de las encajeras a Diario de Almería. La presencia masculina sólo se dejó en ver en los seis puesto de venta de artículos para coser en general y para el encaje de bolillo, en particular, desde abanicos por 10 y 12 euros, a ovillos de hilo de todos los colores y tamaños. El programa se completó con la entrega de placas conmemorativas a las asociaciones presentes y el sorteo de regalos, y un almuerzo de convivencia cerró la presente edición.

La del bolillo es una actividad artesanal totalmente ligada con la paciencia al ser todo a mano. “ Yo no le echo cuentas al número de horas. Además, como dice el refrán: “Sarna con gusto no pica”. Me gusta y me pongo sin pensar en las horas” comentó a este periódico otra de las encajeras participantes. “Se meten horas pero mucha menos paciencia de la que hay que tener con algunos hombres, y relaja mucho”, valora otra de una forma más ácida,

La presente edición reunió a cerca de 250 bolilleras de 35 asociaciones de distintos puntos de la provincia y de otras próximas como Málaga y Granada. El alcalde de Vícar, Antonio Bonilla, natural del municipio granadino de Albondón, departió con algunas mujeres granadinas y les recordó que estudió cinco años en Maracena, antes de agradecer a todas las presentes su participación. “Este es la decimoséptima edición de este Encuentro o lo que es lo mismo de compartir lo que se hace y se sabe”.

El intercambio de experiencias y la convivencia son elementos consustanciales con este tipo de experiencias. Se muestran trabajos, todos de una gran belleza y complejidad, y se aprenden de las compañeras para desembocar en verdaderas obras de arte. Se trata de un arte tradicional que ha ido pasando de generación en generación, hasta alcanzar el auge que mantiene en la actualidad.

El Encuentro de Encajeras de Bolillo de Vícar fue pionero en su día a nivel provincial, y sus XVII ediciones, desde entonces, le han convertido en todo un clásico de esta modalidad. La afición prendió en su día y actualmente, distintos municipios de la provincia de Almería acogen este tipo de reuniones con una buena respuesta de público y aficionados. El calendario provincial del encaje de bolillo programa su próxima convocatoria para el 10 de marzo en la localidad de Olula del Río.