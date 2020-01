Los amantes de los dardos disfrutan desde hoy del campeonato nacional

El Palacio de los Deportes de Vícar, acoge a partir de hoy jueves por la tarde, la XVI edición del Campeonato Nacional de Cricket, organizado por la Federación Española de Dardos Electrónicos (FEDE) que durante cuatro jornadas convertirán el Corazón del Poniente en epicentro de una disciplina que cada vez cuenta con más adeptos en la provincia de Almería, con cerca de 300 jugadores y jugadoras, muchos de ellos de nivel y que tendrán la oportunidad de jugar en casa, este campeonato.

El campeonato, dará comienzo a las 16 horas, con la competición individual, para ya el viernes, en doble jornada continuar con el de parejas, a partir de las 10 de la mañana. Por la tarde, tendrán lugar las 19 horas las finales de CDR y triples mixtos, esta última no oficial. El sábado, en el tercer día de competición , en horario matinal se inicia el campeonato nacional por equipos y, por la tarde, las finales Connection Star. El domingo, tendrán lugar las finales por equipos, con un premio para el ganador de un viaje a un campeonato internacional europeo. Así, también será el día de las pruebas juniors de sub 16 en la modalidad Cricket Shorty y de sub 10 en Hi-score, ambas de carácter gratuito y que cerrarán el evento.

El cricket es una variante del juego de los dardos que consiste en “cerrar” una serie de seis números más la diana, acertándoles tres veces con los dardos a cada uno.

La historia de los dardos empezó en los años 60, cuando comenzó el boom turístico en las zonas costeras españolas. En muchos locales con asiduos clientes ingleses, o que incluso los dueños eran ingleses, se empezaron a colocar dianas para entretenimiento de los clientes. En poco tiempo ya se iniciaban algunas pequeñas ligas locales, con la finalidad de que los clientes fueran conociendo a otros jugadores, y empezara a subir el nivel de juego.

No obstante, la mayor difusión de este juego vino con la invención de las dianas electrónicas en Estados Unidos, en los años 80 (hasta los 90 no llegaron a España), que simplificó mucho el juego, ya que la diana electrónica lleva automáticamente la puntuación, sin necesidad de tener que usar papel y bolígrafo como en las dianas tradicionales o “de pelo”.

Vícar recoge el testigo de A Coruña para albergar este campeonato que disputará sus distintas competiciones por CDR, Connection Star, individuales, parejas, triples mixtos, opens y junior y, como colofón, el Campeonato Nacional de Cricket por equipos.