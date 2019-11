Alegato en pro de la diversidad

La conferencia que ha ofrecido hace unos días el profesor y escritor César Bona , en el abarrotado Teatro Auditorio Ciudad de Vícar , consiguió emocionar al público asistente con un discurso articulado en torno a tres ideas principales, la necesidad de aprender a gestionar las emociones en la educación de los hijos, abrir puertas y favorecer la integración y la aceptación de la diversidad . El acto, organizado por el área de Cultura y que sirvió para abrir el telón de las actividades programadas por el Servicio Municipal de Bibliotecas para este otoño, respondió a la expectativas creadas, pues, no obstante, César Bona está considerado uno de los mejores maestros del mundo. En su presentación, el alcalde de Vícar. Antonio Bonilla, elogió la figura de César Bona, “conocido por sus metodologías y métodos innovadores” y recalcó la importancia de que todos, “cada uno en su ámbito de responsabilidades, asuma la importancia de la educación de los niños y niñas de hoy, que serán los hombres y mujeres del mañana”.

“Que se conozcan ellos mismos y dejen de tener miedo al diferente”

Educando hacia la convivencia y la creación de seres íntegros, César Bona expone cómo la empatía debe viajar desde las escuelas al mundo adulto, dando el tiempo a los niños y niñas para “que se conozcan ellos mismos y dejen de tener miedo al diferente“, pues cada gesto cuenta y la educación es el inicio de la formación de las personas que seremos en el futuro siendo necesario “crea consciencia de que la diversidad existe y no es un inconveniente”. Un punto de vista distinto para mostrar cómo las diferencias nos pueden unir más que alejar, y cómo en la educación todo comportamiento cuenta y cómo a través de las vivencias de cada uno se puede entender que no todo es como parece y que el fracaso es solo un paso más en el camino, una experiencia que enseña y que no siempre tiene el mismo valor para todos.