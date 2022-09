Destrozos en una consulta médica de Vícar e intervención de la Policía Local

La Policía Local de Vícar tuvo que intervenir este miércoles en el Centro de Salud de la Puebla de Vícar por el altercado originado por una paciente, que destrozó mobiliario de la consulta de una médica del citado centro y profirió insultos hacia ella, según confirmó la Delegación de Salud de la Junta en Almería.

Los agentes acudieron al activarse el protocolo de la propia Delegación ante agresiones a profesionales sanitarios, una vez que esta paciente, que había solicitado que se le suministrara un test de antígenos, comenzará a destrozar la consulta, rompiendo y tirando objetos al suelo, como la pantalla del ordenador de la facultativa, según recoge Ideal.

No se registró agresión física, pero sí verbal, y el altercado originó un importante revuelo en este centro público. La profesional sanitaria salió de la consulta temerosa de que fuera agredida por esta paciente, que según las mismas fuentes aseguró no presentar síntomas de la enfermedad, por lo que fue informada de que no se le podía facilitar dicho test, siguiendo los protocolos establecidos.