Frases en espacios públicos para avanzar a favor de la igualdad

El Centro Municipal de Información a la Mujer (CMIM) de Vícar sigue trabajando en la organización de las actividades conmemorativas del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer que, como en años anteriores de prolongarán mas allá de la efemérides.

En la mañana de ayer, el propio alcalde del Ayuntamiento de Vícar, Antonio Bonilla, fue el encargado de dar el pistoletazo de salida para una de las nuevas iniciativas que se van a realizar este año: “Espacios para la Igualdad”. Durante todos estos días y hasta el próximo día 25 que tendrá lugar la presentación oficial de las actividades del Día de la Mujer de este año, operarios municipales están procediendo a la realización de pintadas con frases alusivas a la igualdad y a los derechos de la mujer en la Plaza Anfiteatro de La Gangosa. Unos trabajos en cuyo inicio estuvo presente ayer el alcalde, Antonio Bonilla, para quien “cualquier iniciativa es buena para conseguir el objetivo de avanzar para garantizar la igualdad y justicia a que la mujer tiene derecho”.

Serán un total de 16 frases, entre ellas: ‘Contra la violencia de género da el paso’; ‘El amor no duele’; ‘De camino a casa quiero ser libre, no valiente’; ‘Contra la violencia de género, tolerancia cero’; ‘Eres fuerte, ‘res Valiente, hay salida’; o ‘Si te hace llorar no es amor’, con las que se pretende sensibilizar y concienciar a todos sobre los derechos de la mujer y avanzar en la lucha por la igualdad plena entre hombres y mujeres con mensajes directos para toda la sociedad.

A pesar de que la presentación de los actos del Día de la Mujer tendrá lugar el martes de la semana próxima, ya hay algunas concretadas, como la Cena Convivencia, prevista para el 7 de marzo, y el Viaje Cultural, que en esta ocasión tiene a Benalmádena y Mijas como destino, fijado para el día 22 de ese mismo mes.

Para la inscripción en ambas actividades se requiere el paso previo por el CMIM, con sede en el Centro Social de Las Cabañuelas, antes de ingresar el pago en la cuenta del Ayuntamiento. A ello hay que añadir también los Encuentros por la Igualdad, con la participación del alumnado de los centros educativos de Infantil y Primaria, con los que cuenta el municipio, con sesiones de ‘Tengo una pregunta para usted Sr. Alcalde’.