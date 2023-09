Vícar pone coto a los coches para ir al colegio en la Semana Europea de la Movilidad

El Ayuntamiento de Vícar se adherido un año más a la Semana Europea de la Movilidad, un evento anual que este año se celebra desde el 16 hasta el 22 de septiembre y que promueve la Comisión Europea, en coordinación con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Este año el lema central de la Semana Europea de Movilidad es 'Combina y muévete' y está relacionado con la movilidad sostenible.

Por esta razón, desde el Ayuntamiento de la localidad vicaria se están aplicando medidas de ordenación del tráfico y de estacionamiento desde los días 19 al 22 de septiembre. Algo que precisa la máxima colaboración ciudadana junto a los agentes de la Policía Local y que pasa, en esta ocasión, por la prohibición de estacionar vehículos en las cercanías de los distintos centros educativos del municipio.

Estos son los colegios y las calles donde está prohibido aparcar

La restricción abarca desde las 08:00 horas hasta las 15:00 horas de los días 19, 20, 21 y 22 de septiembre en los siguientes colegios: CEIP José Saramago donde está prohibido estacionar en la Avda. Gran Vía Marqués de Casablanca (tramo entre Calle Canjáyar y Calle Enix); colegio Virgen de la Paz donde está prohibido el estacionamiento en la Calle Homero (tramo entre Calle Escuelas y Calle Manuel Navarro); colegio Félix Rodríguez de la Fuente donde está prohibido el estacionamiento en la Calle Mar Rojo (tramo entre Calle Mar Egeo y Calle Mar Adriático); colegio Blas Infante donde está prohibido el estacionamiento en Camino Real (Tramo entre Calle Santa Irene y Calle San Esteban) y Camino Metaleros; colegio Ntra. Sra. de la Merced donde está prohibido el estacionamiento en la Avenida del Guadalquivir (tramo entre la Calle Río Darro y Calle Río Andarax); colegio Saint Sylvain D´Anjou donde está prohibido el estacionamiento en la Calle Jacinto (tramo entre Avenida Pintor Ginés Parra y Calle Narciso) y Avenida Pintor Ginés Parra (tramo entre Calle Pasionaria y Calle Jacinto); colegio Federico García Lorca donde está prohibido el estacionamiento en la Avenida García Lorca (tramo entre la Calle Celia Viñas y el Palacio de Deportes); y por último el colegio Tierno Galván donde está prohibido el estacionamiento en la Calle Profesora Hortensia Martínez.

De esta forma, desde el Consistorio se recomienda que se priorice el desplazamiento a pie o utilizando medios de transporte alternativos como la bicicleta o, más recientemente, los patinetes eléctricos, eso sí, atendiendo en todo momento a las normas de tráfico y las ordenanzas municipales que lo regulen. También se recomienda el uso del transporte público para reducir el impacto medioambiental por el uso de tanto vehículo.

Reducir el impacto medioambiental

La Dirección General de Consumo de la Junta de Andalucía destaca que existen múltiples maneras para contribuir a minimizar el impacto medioambiental desde la movilidad, como por ejemplo el tipo de vehículo que usemos para nuestros desplazamientos, o la realización de actividades que supongan una menor incidencia ambiental.

Como personas consumidoras y usuarias, esta Semana Europea de la Movilidad también es un marco idóneo para recordar que no todos los vehículos emiten lo mismo, y la mejor guía para personas conductoras es la clasificación que determina el impacto ambiental o contaminación de un vehículo a motor: la pegatina o distintivo de color azul para vehículos Cero Emisiones, que son los más eficientes, siendo, en esencia, eléctricos de batería, de autonomía extendida o los híbridos enchufables con autonomía mínima de 40 kilómetros; pegatina o distintivo de color mitad azul y mitad verde para vehículos ‘eco’, los siguientes en eficiencia, son, en esencia, vehículos la mayoría híbridos enchufables con autonomía de menos de 40 kilómetros, híbridos no enchufables, de gas o ambos; pegatina o distintivo de color verde C, vehículos de combustión interna que cumplen las últimas especificaciones de emisiones EURO; y pegatina o distintivo de color amarillo B, vehículos de combustión interna que, si bien no cumplen con las últimas especificaciones de emisiones EURO, sí que lo hacen con anteriores.

El modo de conducir influye también en el nivel de emisiones, y Consumo recuerda consejos básicos como utilizar marchas largas para ahorrar combustible, circular con una velocidad uniforme, evitando frenazos o aceleraciones bruscas, e incluso apagar el motor si el vehículo va a permanecer un tiempo parado.

Otra manera de contribuir a la sostenibilidad desde la movilidad es apostar por el denominado ‘consumo colaborativo’, que otorga importancia, por ejemplo, al uso compartido de bicicletas, de vehículos e incluso de plazas de aparcamiento.

De forma indirecta, las personas consumidoras pueden favorecer enormemente a los objetivos de la Semana Europea de la Movilidad, optando por comprar productos locales en comercios de proximidad, evitando así desplazamientos logísticos desde otros territorios, comunidades o países.