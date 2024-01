Un total de 69 parejas contrajo matrimonio civil durante 2023 en Vícar

Un total de 69 parejas vicarias optaron durante 2023 por contraer matrimonio civil en el Ayuntamiento de Vícar, según ha señalado el alcalde Antonio Bonilla. “La cifra es mayor que en años anteriores ya que muchos los ciudadanos eligen el Ayuntamiento para un acontecimiento tan importante en sus vidas” valoró el primer edil de los vicarios/as.La mayor parte de las ceremonias tuvieron lugar en el Patio de Luces del Ayuntamiento, si bien hubo quien optó por el despacho de Alcaldía, siendo la gran mayoría de ellas oficiadas por el propio Antonio Bonilla, aunque en algunos casos fueron concejales delegados los encargados.

Los datos sobre matrimonios civiles han aumentado respecto a años anteriores. Así, en 2020 fueron 40 los matrimonios civiles celebrados en el Ayuntamiento, por 31 en el 2021 y solamente 15 en 2023. Esta tendencia al alza parece estar consolidándose pues para este mes de enero ya hay previstos otros seis enlaces civiles.

Durante la ceremonia y antes de pasar a la lectura del acta matrimonial, no faltan las palabras del oficiante sobre la importancia del momento, así como los deseos de los presentes de que el enlace perdure en el tiempo. Al término del acto el Ayuntamiento tiene el detalle de obsequiar a los contrayentes con el ejemplar de la Constitución Española sobre la que han sellado su unión, y otros presentes con los que se simboliza la unión como son el aceite, la sal y el pan.

Desde 2012, las personas que deciden oficializar su unión en el Ayuntamiento deben abonar una tasa que oscila entre los 50 euros, si el enlace se realiza en día laborable y dentro del horario de apertura del consistorio, y los 100 euros si se realizan fuera de dicho horario o en día no laborable. También tienen opción de realizar la boda fuera de la Casa Consistorial, siempre que se realice dentro del municipio, independientemente del horario o día, siendo la cuota en este caso de 150 euros.