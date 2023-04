‘Aires de Pasión’, flamenco puro para la Semana Santa de Almería

Quien esto escribe no es muy entendido en flamenco aunque sí en Semana Santa, mundo en el que llevo prácticamente desde que nací. Me consta que hay quien piensa erróneamente que el flamenco es algo pasado de moda, anclado en tiempos pretéritos que está condenado a ser folclore residual. Por el contrario, la gran mayoría opinamos que es un baile que cada día va a más y arraiga con más fuerza entre la juventud, que va a escuelas y academias a aprender esta forma de expresión, por las tardes, acabado el colegio, lugar en el que deberían enseñarse los primeros sones y bailes. Pues bien, la pasada semana se celebró en la peña El Morato un espectáculo que aunaba flamenco con Semana Santa compuesto y dirigido por In és de Inés. Tras una hora de baile con sabor a Pasión, los allí presentes quedamos prendados de Inés y su grupo de baile: Jennifer Ruiz, Zaira Chacón, María Marquez, Sergio Sánchez, todos ellos en torno a los 20 años, y la benjamina del grupos: Carmen Gallego, de tan sólo 13 años.

El caso es que vistos en la Academia, parecen ‘niños normales’, con sus vaqueros y camisas. Pero es ponerse el ‘traje de faena’ y transforman su gesto, su expresión, su sentimiento. El casi medio centenar de alumnos están divididos en tres grupos: los principiantes, niños que aprenden a dar sus primeros pasos en el mundo de baile flamenco; el de nivel medio, jóvenes de entre 10 y 15 años que saben ya hacer sus pinitos en tan complicado mundo pero aún les falta un hervor; y las más avanzadas, un grupo de bailaoras profesionales que a su vez imparten también clase en otras academias a los principiantes.

Las bailaoras confiere a su rostro y a su expresión una profundidad y un sentimiento impropios de sus edades. Los vemos en la foto lateral en la citada actuación en El Morato. Allí pusieron en escena un espectáculo titulado Aires de Pasión, centrado en la Semana Santa, que había compuesto la directora para aquella mágica e inolvidable noche en El Morato.

Inés de Inés, directora y bailaora "Es el primer espectáculo de Semana Santa que he compuesto y está gustando mucho ”

Nunca hasta entonces habían puesto en escena un espectáculo sobre la Semana Santa. De hecho, recibieron el encargo con apenas 8 ó 10 días de antelación e Inés tuvo que ponerse rápidamente manos a la obra para idear bailes, cantes y coreografía en poco más de una semana. En el escenario pudimos contemplar toda la parafernalia ‘semanasantera’: cruces, velas, mantillas, rosarios, costales... todo ello fabricado ex profeso para la ocasión. Tanto gustó que unos días después se lo solicitaron en un pueblo; pero una indisposición de Inés les impidió representarlo.

El grupo ha ganado recientemente el primer y el segundo premio juvenil del concurso Al Compás y el primer premio a grupos de avanzados de flamenco... y eso que llevan apenas seis meses bailando juntos en la Academia. Otra actuación tiene en perspectiva: será en Huércal de Almería, de donde es la directora, donde escenificarán el próximo Lunes Santo el espectáculo Aires de Semana Santa que estrenarán allí los grupos mediano y avanzado, en total unos 30 bailaores aproximadamente. Se pondrán flamencos, seguro.