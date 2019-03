Coronación destituye al capataz de su paso de misterio a 30 días de Semana Santa

A falta de 30 días o, lo que es lo mismo, un mes para el Viernes de Dolores que marca el inicio de las vísperas de la Semana Santa de Almería, la Cofradía de Coronación decidió el pasado lunes destituir al capataz del paso de misterio de Nuestro Padre Jesús de Humildad y Paciencia, Antonio Jesús Gálvez.

“Había unas quince o veinte costaleras de las antiguas la cuadrilla que no estaban de acuerdo en la forma de trabajar que yo tengo y la línea que quiero seguir. Por eso se reunieron con el presidente de la gestora, Carlos Galisteo, y tomaron la decisión de que este fuese conmigo a la par de capataces. Yo acepté eso y el pasado domingo volvieron a reincidir y dijeron que no les gustaba mi forma de trabajar. Volvieron a hablar con el presidente y le dieron un ultimátum de o ellas o yo”, indicó a este medio Antonio Jesús Gálvez, visiblemente dolorido por esta decisión.

“El presidente me comunicó el lunes que al tiempo que estamos y en las fechas que estamos que lo sentía mucho pero que prefiere que por el bien de la cuadrilla se queden las 20 niñas y me comunicó la destitución”, matizó el hasta hace unos días capataz de este paso de misterio del Martes Santo almeriense.“Por último me gustaría decir que la reunión no fue toda la cuadrilla sino de 15 o 20 costaleras, por lo que tengo entendido”, matizó Antonio Jesús Gálvez quien precisamente entró el pasado año en esta Junta Gestora de Coronación -tras no haber candidato a Hermano Mayor en ninguno de sus dos cabildos de elecciones- que ahora ha tomado la decisión de destituirlo como capataz del Señor de Humildad y Paciencia. “Por lo que se ve mandan más en la hermandad que el resto de la Junta Gestora y resto de costaleras del paso de misterio”, finalizó el ya excapataz.

Antonio Jesús Gálvez "Por lo que se ve mandan más en la hermandad que el resto de la Junta Gestora y resto de costaleras del paso de misterio"

Entre tanto, Carlos Galisteo, presidente de la Comisión Gestora de la hermandad, indicó a este medio: “Se ha tomado esta decisión por el bien de la hermandad. La decisión la barajábamos desde hace un tiempo. Hemos estudiado varias posibilidades y otras propuestas pero viendo que no era viable, finalmente tomamos esta decisión que no ha sido nada fácil”.

Preguntado por si la cofradía emitirá comunicado o no, Galisteo matizó: “Estamos un poco cansados de hacer comunicados. El año pasado la hermandad sufrió mucho por dichos comunicados, con los de cambio de capataz, de lugar de salida o de ensayos. Tuvimos mucha polémica y por eso hemos decidido solucionarlo internamente y hacerlo de la mejor forma posible comunicándolo a la cuadrilla de costaleras”.

Así pues, a falta del citado mes para el Viernes de Dolores, será el propio presidente de la Gestora, quien ya tiene un bagaje a sus espaldas tanto delante de los pasos como debajo, el que asuma el cargo de capataz general de los dos pasos de la cofradía, el del misterio de la Coronación y el palio de María Santísima de Gracia y Amparo. “Todos los auxiliares se mantienen con el único cambio de Conrado Mohedano que se va al misterio, Junto a él estarán Manuel Ortíz, Gabriel Martínez y Alejandro Galetti. En el palio irán Ángel Toro, Juan Diego Cano, Carlos Iglesias y Francisco Carreño”.

Carlos Galisteo "Los ensayos siguen con su programación. Por el corto margen yo asumiré este año los dos pasos como capataz general y se mantendrán todos los auxiliares"

“El domingo habrá ensayo, como estaba programado. Ya se ha notificado en el grupo de la cuadrilla y a quien lo solicite se le dará las explicaciones pertinentes. Se prevé que haya una afluencia importante de costaleras ya que algunas costaleras han vuelto a raíz de esta decisión”, explicó el actual capataz.Preguntado por último por la Comisión Gestora, “la decisión suya ha sido la de no seguir en la comisión tras esta destitución”, finalizó Carlos Galisteo.