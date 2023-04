‘Fe ciega’ para vivir de los recuerdos

Siete son los sentidos del ser humano, el último es el sentido común”. Son palabras de Andrés Sánchez Bonillo, quien, a sus 55 años se encuentra afrontando una difícil etapa de su vida, habiendo perdido uno de sus sentidos: la vista.

No ha sido de un día para otro. Su ceguera es la consecuencia de una enfermedad degenerativa, y aunque desde hace años su pérdida de visión ha sido paulatina, hace seis meses su capacidad de ver es muy limitada: es capaz de distinguir entre luz y oscuridad, pero no la forma de los objetos. “Ya en el año 2012 tuve que dejar de impartir clases”, relata. Era profesor de Ciencias Naturales y después de Educación Física, como conocemos los de la generación que estudió E.G.B. Y precisamente el deporte es una de las actividades de su vida que más echa en falta. Ha sido corredor, durante muchos años, y aunque es muy modesto y asegura que no ha llegado lejos ha dejado el nombre de Almería muy alto en diversas ocasiones, aunque fuera un hobbie y no su actividad profesional.

Andrés es un hombre honesto, muy educado, pero 'sin pelos en la lengua', que no duda en enfatizar su oposición a la eterna afirmación de que cuando pierdes un sentido como la vista desarrollas otro mucho más: el oído. “No, no es que desarrolles más un sentido. Aprendes a centrarte en los que te quedan para seguir viviendo”. En esta línea, puntualiza además que “un director de orquesta no solo necesita del oído para ser el mejor, también de la vista”.

En esta Semana de Pasión en la que estamos inmersos y en la que muchas veces se ha hablado de que para las personas con ceguera la Semana Santa va mucho más allá de poder ver una imagen y ponen el foco en el sonido, el olor e incluso el tacto cuando pueden tocar una imagen, Andrés es contundente al hablar de la belleza de una procesión y dónde reside el secreto de la emoción que despierta cada desfile procesional: “cómo se mueve el paso, la música que lo acompaña, las mantillas, penitentes, el olor a incienso, la reacción de quienes lo están viendo…”.

Siempre le ha gustado la Semana Santa y es un creyente que asegura que “la fe me ayuda mucho. Pienso que, si él me ha quitado la vista, si es que ha sido él, entiéndeme, para qué me la va a devolver”. Su, fe, su fe ciega, la hace avanzar y vivir de los recuerdos. “Con el paso del tiempo dejas de recordar cosas, pero a tus seres queridos puedes verlos, aunque son fotografías de momentos”. Y así es como él ve cada día a su ‘Miguelico’ de apenas 26 meses. Aunque Andrés ya tiene dos hijos mayores, la vida le hizo un regalo maravilloso hace poco más de dos años, su tercer hijo, fruto de su segundo matrimonio. Su compañera de vida, de quien reconoce es un pilar fundamental para no derrumbarse.

A Andrés le encanta el arte y así como echa enormemente de menos no poder salir a correr como antes hacía, algo que le ha generado mucho estrés sabe focalizarlo centrándose en “leer y en escribir” y en poner en alza proyectos como la iglesia de Zurgena, su pueblo natal, o a través de su Mayordomía de San Sebastián, patrón de Níjar, el pueblo del que es natural su esposa, y a través de la cual se busca impulsar un poco más las fiestas patronales en honor a San Sebastián.

Ahora su fe se centra en que su enfermedad, hereditaria, no la desarrolle ninguno de sus tres hijos y que la cadena se rompa para sus futuros nietos. Mientras, viendo y sin hacerlo, seguirá mirando al cielo recordando su belleza y reflexionando sobre todo lo que le rodea para plasmarlo con el mayor de sus sentidos: el común. Como él mismo ha señalado incluso a través de sus redes sociales recordando su participación en marzo del año 2005 en el Maratón de Les Sables, donde finalizó 275 km finalizados soportando temperaturas superiores a los 55 ºC y humedales inferiores al 10%. “La grandeza de nuestra civilización europea se debe a muchos factores, entre ellos, la religión cristiana”.