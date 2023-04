Guía del Sábado Santo y el Domingo de Resurrección

Y llegamos al final de esta bendita locura de la semana más bonita del año, y única semana que tiene ocho o más días, puesto que en Almería ya comienza desde el Viernes de Dolores con la subida de Nuestra Señora de los Dolores en su Soledad al Cerro de San Cristóbal, en esa expresión tan almeriense “de subir al Santo”. En el Sábado Santo no hay cortejos procesionales como tales, aunque desde 1951 a 1969 la Virgen del Consuelo de la Hermandad del Silencio procesionaba como “Soledad de la Virgen”, vestida de negro luto con un sudario blanco sobre el brazo izquierdo y diadema sobre las sienes. Esta procesión solo estaba integrada única y exclusivamente por mujeres enlutadas, que durante todo el recorrido acompañaban a la Virgen.

En la actualidad solo se realiza el traslado de vuelta de los titulares de la Hermandad de Angustias desde el Colegio de la Compañía de María a su sede canóniga en la Iglesia Parroquial de San Juan.No queremos dejar pasar la ocasión para describir y narrar alguna de las imágenes existentes en la ciudad que no procesionan pero que bien merece la pena conocerlas y visitarlas. El Cristo de la Pobreza que procesionó a mediados del siglo XX en vía crucis en las madrugadas del Jueves Santo al Cerro de San Cristóbal. En la actualidad lo podemos conocer en una hornacina de un retablo en la iglesia conventual de Santa Clara de Asís. Realizado por el granadino Eduardo Espinosa Cuadros (Granada 1884, +1956) en 1947 para la Archicofradía de la Hora Santa. Presentando rasgos perfectamente dibujados. Realizado en madera, policromado y pulimentado al óleo, articulado de brazos y rodillas. De esta forma, la efigie pasaba de escenificar a la Oración en el Huerto de los Olivos, ataviada con túnica blanca y mantolín rojo, postrando el cáliz sobre una roca, para luego ser convertida en la iconografía que representa el Nazareno con la cruz al hombro, aplicándole algunos aditamentos como la corona de espinas sobrepuesta y potencias doradas, vistiendo túnica morada.

En un oratorio privado en la calle de la Almedina del Barrio del Casco Histórico, en la planta baja de una vivienda familiar, en un caserón del XIX, propiedad de la familia Giménez Campuzano – Torres Soto, está expuesta la imagen del Santísimo Cristo del Gran Amor en su Sagrada Expiración, popularmente “El gran Amor de la Almedina”, realizado por el rocianero Elías Rodríguez Picón (Rociana del Condado, Huelva, 1974) en 2013. No es para ninguna hermandad o cofradía almeriense, es una devoción particular, y no procesiona. Siendo una impresionante talla de tamaño natural, 1’80 mts. de altura, realizado en madera de cedro real, policromado y pulimentado al óleo. Presenta cuatro clavos y los ojos son de cristal, y representa a un Cristo en un una cruz en el momento de su expiración, en el último suspiro de la vida.

Jesús Resucitado

Cerramos con el Domingo de Resurrección con la imagen titular de la Agrupación de Hermandades y Cofradías de la ciudad de Almería, Jesús Resucitado, realizado por el madrileño Federico Coullaut-Valera Mendigutía (Madrid 1912, + La Granja de San Ildefonso, Segovia, 1989) en 1960. En la actualidad ya no procesiona y lo podemos observar en la S. y A.I. Catedral de la María Santísima de la Encarnación. Con anterioridad procesionaba cedido a la Hermandad de Cristo Resucitado. Representa con carácter triunfante a Jesús, que emerge transfigurado del sepulcro sellado, al tiempo que contempla orgulloso la Cruz de la Victoria sobre la muerte que sostiene en su mano derecha. El escultor madrileño ofrece una interpretación heroica del Varón en la que destacan la poderosa musculatura y la actitud dinámica del cuerpo en los instantes en que asciende a los cielos. El rostro, de facciones dulces y semíticas, irradia felicidad. La barba de Cristo es oscura y frondosa, y la larga cabellera se pierde por la espalda al tener elevada la cabeza hacia el simbólico madero. La policromía ha sido aplicada en tonos cálidos, mostrando las Cinco Llagas causadas durante la Crucifixión. El lienzo en el que fue amortajado le sirve de sudario, dejando parcialmente descubierta la cadera izquierda y formando una gran moña sobre la derecha.

El titular cristífero de la actual Hermandad del Resucitado bajo la advocación de Jesús Resucitado Señor de la Vida, ha sido realizado por el sevillano José María Leal Bernáldez (Sevilla 1978). Es una imagen mayestática, que posa los pies en la tierra y tiende su mira y su mano al fiel. Ejecutada según los procedimientos tradicionales de la escuela sevillana, sostiene con su mano izquierda una cruz de orfebrería de la que cuelga una bandera con la Cruz de San Jorge, símbolo del triunfo de Cristo que supone su Resurrección y que coincide con la bandera de la ciudad de Almería. La imagen pertenece a un grupo escultórico en ejecución, cuyo misterio constará de tres imágenes más.

Citas

