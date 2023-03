María del Carmen Martín anuncia la inminencia de la Semana de Pasión de Berja

Restan cinco días para que la ciudad Berja y sus muchos visitantes, comience a celebrar su prestigiosa Semana Santa. La cuenta atrás comenzó de forma oficial con la lectura del pregón de esta edición 2023 que se celebró en el Teatro Municipal ‘Miguel Salmerón’, repleto de público y de una ilusión contenida de fieles y devotos de la Semana de Pasión virgitana.

Los primeros desfiles procesionales se celebrarán el 2 de abril, Domingo de Ramos, con la Cofradía de la Entrada Triunfal de Nuestro Padre Jesús en Jerusalén y María Santísima del Amor y la Esperanza, por la mañana, y con el Santísimo Cristo de la Misericordia y María Santísima de la Victoria, por la tarde.

La Cofradía de Nuestro Padre Jesús de la Caridad y la Verónica, encargada de la organización de los actos oficiales de esta Semana Santa, ha confiado el desempeño del papel de pregonero a María del Carmen Martín Muñoz, maestra de profesión y cofrade virgitana. “Espero que la vida me permita devolveros todo, acrecentado, lo mucho que me estáis dando”, señaló de forma agradecida.

Hija del pregonero del 2000, citó a Manuel Salmerón Pellón como saludo a la Virgen de Gádor, se sinceró y destapó la sorpresa que le produjo su designación. “La primera sorprendida fui yo cuando el 11 de agosto de 2022 se presentaron en Balanegra la Hermandad Mayor y la Junta Directiva de la Cofradía y me propusieron que fuese la pregonera”. Su madre cumplía los años ese misma día y su hija pensó que aquellos se habían personado para felicitarla.

“Lo primero que pensé es que no iba a ser capaz de afrontar esta tarea, se me aceleró el corazón y me tembló la voz al decir bajito: “si lo habéis pensado así, para mi es todo un honor. Las lágrimas de mi madre y la mirada emocionada de mi padre los guardo en mi corazón”, recordó. La tarea de declamar y elevar las grandeza de nuestra Semana Mayor cada año, en su opinión, “resulta más difícil y es que el nivel ha adquirido altas cotas de relevancia por la calidad de los hombres y mujeres que me han precedido en esta noble tarea”, declaró.