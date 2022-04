Semana Santa en Macael: El Calvario, en un monumento de mármol

Las tres cruces del Calvario presiden una de las principales plazas de Macael con una enorme escultura de mármol blanco salido de las canteras del municipio. Un monumento situado en la Plaza de la Virgen del Carmen, lugar icónico de la Semana Santa macaelense.

La escultura, con una altura de 4,80 metros, se instaló allá por 2019 pero por culpa de la pandemia aún no ha podido ser inaugurada en la Semana de Pasión, como merece la ocasión.

Por eso, la inauguración del Monumento del Calvario será el evento central de la Semana Santa macaelera de este año. El acto oficial será el Jueves Santo, 14 de abril, a las 19.30 horas.

Esta escultura es obra del artesano Diego Cano (Asociación de Artesanos de la Comarca del Mármol) y está elaborada con mármol blanco de la cantera de Luis Sánchez en colaboración con la empresa Arte di Pierta d’Macael.

El monumento representa las tres cruces del monte Calvario con la silueta de Cristo en negativo (hueco) a través de la cual se cuela la luz solar por el día y por la noche una luz artificial instalada para crear una gigantesca sombra en el edificio del otro lado de la calle que puede verse incluso desde la zona más baja del pueblo.

Por otra parte, este año el Ayuntamiento y las cofradías de Macael han tenido que tomar la difícil decisión de no celebrar desfiles procesionales debido a las consecuencias de la pandemia. “No había gente suficiente para portar los tronos, además de que muchas personas aún se mostraban reticentes a participar por miedo a la covid-19”, explica Ramón Uclés, miembro de la Cofradía de Semana Santa de Macael.

En un comunicado informaron de que “no podemos asumir el gasto y el riesgo que conlleva preparar unas procesiones sin la certeza de que podrán salir a la calle y lucir el trabajo y el esfuerzo de la cofradía y de nuestro pueblo”.

No obstante ya están pensando en la Semana Santa de 2023, en la que esperan que todo vuelva a la normalidad y los pasos regresen a las calles del pueblo.

Pero que no haya procesiones no significa que Macael no viva estos días con fervor y religiosidad. El domingo 13 de marzo se celebró el pregón a cargo de José Jiménez Oliver, Un discurso especial, emotivo y muy real.

Otro evento importante estos días es el tradicional Concierto de Música Sacra a cargo de la Asociación Cultural de Macael que tendrá lugar el Domingo de Ramos a las 11:30 horas en la Plaza de la Constitución. Además hay dos vía crucis, uno el que se celebró ayer Viernes de Dolores y otro que tendrá lugar este Viernes Santo tras la misa de las 17:30 horas.