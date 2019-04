Se acerca la muerte de Cristo en Berja. Respeto y silencio marcan el fervor de los virgitanos y de los numerosos visitantes que cada año disfrutan de su espléndida Semana Santa. Amargura en el gesto de la Virgen a su paso por los rincones, calles y plazas. Es lo que se vivió en el municipio ayer, Miércoles Santo, y lo que se repetirá esta tarde y noche de Jueves Santo, el día con más cortejos procesionales en las calles y que atraerá la atención de miles de personas.

La Real e Ilustre Cofradía de Penitencia del Santísimo Cristo de la Buena Muerte y María Santísima de la Amargura protagonizó la jornada de ayer, Miércoles Santo,cuando el tiempo ya comenzó a torcerse ostensiblemente en Berja, merced a las fuertes rachas de viento. El tiempo inapacible, en cualquier caso, no impidió que las calles volvieran a estar llenas, en la víspera de los días festivos. La procesión salió y llegó, tras su recorrido habitual y el paso por la Carrera Oficial, a la Parroquia de la Anunciación.

Los virgitanos esperan que la climatología no interfiera hoy para las celebraciones al aire libre del Jueves Santo, y que se cumpla la previsión que estima que no debe haber problemas. Según la Agencia Estatal de Meteorología, está prevista lluvia por la mañana, pero a partir de media tarde lucirá el sol y no habrá viento. Lo agradecerán especialmente los cofrades y devotos de las tres hermandades que pondrán sus imágenes en la calle desde las ocho de la tarde.

La primera de ellas será la Cofradía de Silencio del Santísimo Cristo de Cabrilla, que partírá a las 20:00 horas desde Parroquia de San Juan Bautista, en dirección a la Rambla Real y el Camino Viejo. Esta procesión es la que más respeto exige de las diez que se ponen en las calles, por su marcado carácter de silencio.

La segunda hermandad protagonista en este Jueves Santo de Berja será la Cofradía Sacramental del Encuentro de Nuestro Señor Jesús de la Caridad con la Verónica, cuya salida del templo de la Anunciación está prevista para las 20:30 horas. La impresionante parroquia sita en la Plaza de la Constitución de Berja deja cada año muy bonitas estampas a la salida de los pasos, que deben descender una pronunciada rampa para iniciar sus cortejos, ya que han de salvar las escalinatas de acceso al templo.

Y justo por el mismo lugar se pondrá en la calle la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno y Nuestra Señora de los Dolores. El Nazareno, que a buen seguro recibirá alguna sentida saeta desde los balcones y el fervor de los virgitanos.