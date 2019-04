¿Cómo es nuestro paso de palio?

Almería, con su azahar florecido, sus parihuelas entrando en los templos, los capirotes paseando por las calles, los cofrades en ebullición... ha llegado a su primera Semana Santa de Interés Turístico Nacional. Nos encontramos a las puertas de una nueva Semana Santa que, en los últimos años (todo sea dicho), ha recobrado la atención un Consistorio que en determinada forma, siempre mejorable, le ha ido prestando esa atención merecida. Merecida solamente en parte, y digo en parte, porque quizás es necesario realizar un chequeo y un examen de conciencia, no desde el punto de vista triste, oscuro y tremendista que acostumbramos a leer y participar, sino como punto de partida de un nuevo relanzamiento más que necesario.

En una sociedad cada vez más anti-cristiana, que no laica, ante iglesias vacías, ante ataques y contra todo tipo de comentarios, los cofrades nos sumamos a todos estos movimientos, al colocar a nuestras Hermandades en el blanco de la diana.

Vamos a pararnos y ponernos de frente al paso de palio de nuestra Semana Santa (porque yo soy de palios), vamos a encontrarnos con un conjunto un tanto descompensado pero bonito, disfrutaremos de unos magníficos bordados, nos encontraremos una orfebrería de menor calidad, en proceso de sustitución y mejora y por último veremos el exorno floral, que fue resultón, pero que está empezando a oler.

El hermano de esta Hermandad, que es la Semana Santa de Almería, es de dos tipos; nos encontraremos a los cofrades que todos los días luchan por un bordado y una orfebrería mejor, en unas son más y en otras menos, pero todos trabajan hasta el extremo y todos tienen su recompensa; y nos encontraremos con el hermano que se acercará al paso solo cuando le toque, olerá y se alejará de nuevo con gesto raro, hasta que vuelva a probar suerte el año que viene. Los primeros son los que valoran todo, los que pelean todo y día tras día siguen poniendo su grano de arena para mantener esos bordados o mejorar esa orfebrería, los segundos, seguirán día tras día recordando y regocijándose en esa peste que un día olieron, sin pensar, que con sus manos podrían tirar las flores secas y ponerlas nuevas, pero eso si, se verán con la capacidad moral de recordarte que un día se pincharon y por eso hoy te miran desde la acera, como si las agujas que bordan no pudieran pinchar o la orfebrería no te pudiera lesionar también. Es probable que ese pinchazo sea real, pero no podemos dejarlo ahí, sin más.

Resultado del primer tipo de hermano, son las Hermandades de Almería que siguen recolectando frutos, hermanos, nazarenos, actividad, y un hermoso y largo etcétera. Resultado de los segundos, las demás. Cuando el afán de protagonismo, de autoridad, las imposiciones, las rencillas personales, las varas y cargos quedan por encima de la Hermandad, de los titulares, del esfuerzo, del trabajo callado por la evangelización, de la implicación diaria, del consenso y la escucha, se pudren las flores, y no llegan las manos para cambiarlas.

¿Y cuándo vamos a darnos cuenta de qué es lo realmente importante?¿A qué esperamos para colocar a nuestros titulares en el centro de nuestras vidas de cofrades y dejar que ellos lo muevan todo?¿Tenemos que esperar que las juntas gestora se hagan norma en las cofradías?.

Llega a nuestra Almería la primera Semana Santa apellidada de Interés Turístico Nacional y los cofrades, entre queja y queja, deberíamos tener a punto a nuestras hermandades, no solo con plata limpia, sino con la capacidad de pelear por ellas a diario, con su labor, con su sentido, con el codo con codo, con el sentido de Hermandad, eso le dará valor a nuestros bordados y nuestra orfebrería.

No basta el esfuerzo de cuatro personas, no bastan las quejas, pataleos y el esperar que lo hagan otros, los cambios y el crecimiento vienen con el trabajo y el esfuerzo de todos. Hermano no te acerques solamente a nuestro paso de palio a oler las flores, pónlas nuevas.