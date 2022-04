Cuando la palabra hermandad cobra sentido

La Semana Santa 2022 se acaba. No me equivoco si afirmo que, a pesar de que ha sido una semana intensa, para muchas personas se habrá hecho muy corta después de tres años de espera. Pero todo lo que empieza acaba ya que hay que dar paso a otras cosas y actividades, a otros caminos. Mañana, como no podía ser de otra manera, nuestra Semana Mayor vivirá su día grande al celebrar la resurrección de Jesús. Pero ya tendremos tiempo de hacer balance.

Este Sábado Santo, debido a que no procesiona oficialmente ninguna hermandad, me gustaría destacar que los almerienses lo vivimos de una manera especial. Es tiempo de ‘hermandad’ en todo su significado y ahora voy a intentar de explicarme.

Podremos ver algunos traslados de algunas hermandades que no salen de su sede habitual, por lo que ese ‘gusanillo’ de no ver procesiones lo podremos saciar de alguna manera y seguiremos metidos en ese ambiente cofrade que tanto nos gusta. Solemne, en viacrucis, la hermandad volverá a su casa y muchos cofrades y simpatizantes la apoyarán para que no se sienta sola en su caminar. Hacemos ‘hermandad’, no dejamos solo a nadie.

Por otro lado, en algunas hermandades ya se trabaja para recoger todo lo que no se pudo el día del desfile por diferentes motivos. Se van atando cabos, traslados de pasos, se desmonta, se van dejando cosas para lo que vendrá como puede ser la Cruz de Mayo… los hermanos y hermanas se dejan pasar por la Casa de Hermandad para juntarse desde por la mañana o por la tarde y mientras hacen esas actividades, disfrutan de una jornada tranquila y de convivencia en ‘hermandad’.

También está el hermano y hermana que se centra en su parroquia para realizar los preparativos de la misa de Resurrección. Esta labor no la perdamos de vista ya que es muy importante, la razón de ser de nuestra Semana Santa, ya que se trata de anunciar que Cristo ha resucitado y es por lo que se ha hecho todo esto, así como por lo que se trabaja todo el año, por mandar un mensaje de amor y de vida. Estamos en ‘hermandad’ con nuestra parroquia.

Hay cofrades que no hacen nada de esto, pero sí que se juntan por la mañana o por la tarde para tomar café, comer o cenar y mientras empiezan a hacer las primeras valoraciones de lo que ha sido esta Semana Santa y las comparan con otras pasadas, en este caso haciendo bastante memoria hasta 2019, van haciendo tiempo para ver los últimos actos que quedan como pueden ser los traslados de algunas hermandades o simplemente compartir sus vivencias si no se han visto con frecuencia durante estos días. En este caso ‘amistad’ y ‘hermandad’ van unidas de la mano.

Por último, también están las personas que prefieren salir de Almería para recalar en otras ciudades donde sí hay hermandades que procesionan el Sábado Santo o los que prefieren desconectar de todo y aprovechar el día con otros amigos o familias, sea en la provincia almeriense disfrutando de todo lo bello que tenemos o en otro lugar. La ‘hermandad’ se va volviendo más ‘normalidad’, pero también es necesaria ya que no hay que olvidarse de hacer ‘hermandad’ también con nuestros seres queridos, los cuales no hay que descuidar.

En cualquier caso, en todo esto hay un nexo común, la esencia de todo esto. La hermandad. Podemos elegir cualquiera de estas opciones o, está claro, otras muchas. Pero lo que hoy impera más que nunca es la unión que tenemos con los demás, con la otra persona. Pasamos, por lo tanto, tiempo de hermandad.