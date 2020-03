Un avión bate el récord de distancia recorrida en un mismo vuelo por el coronavirus

El coronavirus no para de dar titulares de lo más dispares a lo largo y ancho del globo terráqueo. La virulencia del virus, la falta de una vacuna, y las restricciones en los movimientos de personas que están aplicando los diferentes países del mundo, hacen que el tema principal en todas las tertulias (ahora la mayoría virtuales), sea el coronavirus. Una de las últimas que hemos conocido tiene un protagonista, un avión, y una hazaña, el récord de distancia de vuelo sin parada.

Se trata de uno de los aviones de Air Tahiti Nui que operó su servicio desde Papeete, en Tahití, hasta París, Francia, sin escalas. Este vuelo normalmente tiene una parada justo en la mitad, en Los Ángeles, EEUU, pero esta vez debido al coronavirus no hizo parada. El vuelo, el TN64, recorrió en total 15,715 kilómetros en casi 16 horas,

El Boeing 787 Dreamliner que la compañía estrenó a finales del año pasado, ha quitado el récord a Singapore Airlines, que marcó el listón en un total de 15.343 kilómetros en una ruta que unía Singapur y Newark.

Because of COVID-19 flight restrictions, Air Tahiti Nui is operating its service to Paris non-stop from Papeete—without its normal stop at LAX. The flight is longer than SIN-EWR and at 15,715 km it is also the longest domestic flight in the world. https://t.co/n0WdZr37iM pic.twitter.com/SyCPPY2jc1