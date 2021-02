Sweet Palermo, mejor sabor del año

La gama de colores Sweet Palermo ha sido elegida nuevamente, por segundo año consecutivo, Sabor del Año por los consumidores españoles, que han reconocido al pimiento dulce italiano de Rijk Zwaan con este prestigioso galardón, que identiica a aquellos productos que destacan en los lineales por su sabor diferencial y único.

El de ‘Sabor del Año’ es el único sello basado exclusivamente en las cualidades gustativas de los productos, que son probados y aprobados por los consumidores. El grupo Global Quality Iberia gestiona la entrega de estos sellos desde hace más de 13 años en España.

La elección se basa en la opinión crítica de un jurado de consumidores sobre la calidad de un producto. Según el estudio sensorial realizado en la categoría de pimiento, realizado en esta ocasión por ALS Global Iberia, laboratorio de análisis sensorial independiente, a un panel de 80 consumidores habituales de pimiento y sin referencia de marca, reveló una satisfacción general destacada.

Los aspectos evaluados fueron el sabor, aspecto, olor y textura de la gama Sweet Palermo en los colores rojo, amarillo y chocolate. Los resultados del estudio sensorial ofrecieron unos valores destacados sobre la preferencia/aceptación de Sweet Palermo por el consumidor.

“Este nuevo reconocimiento es clave y confirma la confianza del consumidor en la marca Sweet Palermo y en sus atributos de sabor y calidad”, explica Javier García Rigol, Chain Specialist de Rijk Zwaan Ibérica.

Muy dulce, de piel fina, sin apenas semillas, especialmente versátil y muy rico en vitamina C, sus características han consolidado a Sweet Palermo como el favorito de los consumidores con el Premio Sabor del Año 2021, disponible durante todo el año en sus diferentes formatos.

Desde 2012, Sweet Palermo de Rijk Zwaan no ha parado de cosechar éxitos y reconocimientos. Primero fue en Países Bajos, con el premio al mejor pimiento dulce, premio en la categoría New Fresh of Foodlog en ese año. Luego vendrían el Producto del año 2015 en Fresh Market Polonia; en 2018 a la Receta de Palermo rojo dulce con chocolate en el evento de verano FICA en Países Bajos; y en 2020 el Premio Sabor del Año 2020 España y el Superior Taste Awards, reconocimiento de los chefs más prestigiosos del mundo, tres estrellas en su versión amarilla, en el International Taste Institute en Bélgica. A ellos se suma ahora este nuevo Premio Sabor del año 2021 Gama Sweet Palermo España.

Sweet Palermo, la marca de pimientos premium extra dulces, responde a la tendencia creciente verduras con un sabor excepcional. El característico sabor y dulzor de Sweet Palermo hace que sea ideal en muchas más ocasiones que otros tipos de cónicos. Incluso como un saludable tentempié, su piel suave y con menos pepitas ofrece infinitas oportunidades. Esto hace de Sweet Palermo un producto Premium.

Sweet Palermo tiene un sabor único que enamora a los consumidores nada más probarlo por su dulzor, facilidad de elaboración y versatilidad de uso.

Se trata de un pimiento único por su dulzor y aroma, siendo el preferido de los consumidores. Sweet Palermo tiene entre 7,5°Brix y 10°Brixº. Los pimientos dulces de Rijk Zwaan son el ingrediente ideal, tanto fresco en ensaladas, como frito o asado. Además, se prepara de forma rápida y sencilla, ya que la semilla se aloja muy cerca del pedúnculo y la piel se desprende con facilidad.

La vitamina C es un nutriente que fortalece el sistema inmunitario, mejora el estado de ánimo y aporta mucha energía al organismo. Sweet Palermo es especialmente rico en esta vitamina y que contiene más del triple que una naranja.

Por último, Sweet Palermo es el ingrediente Premium que sirve de base para la elaboración de una sorprendente variedad de productos como como gazpachos, humus, mermeladas o meal-kits, entre otros.