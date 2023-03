Cuatro Vegas: ‘El último mono siempre se ahoga’

Como cada año, llegando mediados de marzo, la prensa (a la que pagamos por ello) me pide un artículo de opinión que verse sobre el agua, porque, para quien no lo sepa, el 22 de marzo, de cada año, se celebra el Día Mundial del Agua.

En ocasiones precedentes he escrito sobre las bondades del agua; sobre lo necesaria y escasa que es; sobre las hambrunas que se producen por falta de agua y hasta he llegado a decir que “lelo me suelo poner: de beber; de no beber; y por la mujer que quiero” versos que surtieron antaño del hoy seco, por sobreexplotación, manantial de la inspiración poética.

Por supuesto también he hablado y mucho, como no podía ser de otra forma, del agua regenerada. De como mis compañeros hacían burla diciendo de nosotros (Cuatro Vegas) regábamos con el agua de la mierda, aunque reconociendo que debidamente tratada y regenerada para su posterior reutilización, cumpliendo con suficiencia y holgura los requisitos exigidos por la normativa vigente, requisitos que solo se exigen a las aguas regeneradas, sin que existan requisitos y exigencias para el resto de las aguas destinadas al regadío, ya sean claras, grises o verdosas.

Yo no digo que tengan que existir requisitos para éstas últimas, pero pienso que si la razón imperante es proteger la salud pública de los consumidores ¿Cómo distinguimos quiénes son consumidores de productos obtenidos con aguas convencionales y quienes lo son de productos obtenidos con aguas regeneradas?Verán que más adelante estableceré una analogía con lo antedicho.

Para rematar este apartado, os diré que, con motivo de la reciente, permanente y pertinaz sequía, todo el mundo, incluidos mis compañeros, ha puesto sus ojos en la reutilización de las aguas regeneradas y su reutilización.

También me habrán oído decir que lo que ahora se denomina ‘Ciclo integral del agua’, es una cadena formaba básicamente por tres eslabones: el abastecimiento, la depuración y la regeneración y reutilización y añado a ello que cualquier incidente que ocurra en cualquiera de los dos primeros eslabones, es sufrido y soportado por el último eslabón que son los agricultores usuarios del agua regenerada.

Por poner algunos ejemplos de incidentes citaré: incrementos de la salinidad del agua de abastecimientos; vertidos de aguas salobres o de desechos industriales a la red de alcantarillado; perturbaciones del proceso de depuración; etc. que a mi entender deben ser vigilados y controlados y penados por quien corresponda.El interés por la regeneración y reutilización se pone de manifiesto en las propuestas de actuaciones en materia de tratamiento de las aguas urbanas y su aprovechamiento, recogidas con carácter de urgencia, en la Planificación Hidrológica, dentro de lo que se ha denominado por el actual Gobierno Autonómico, como Legislatura del Agua.

Otras veces, en público y en privado, he escuchado que la regeneración del agua depuradas es una oportunidad de negocio para las empresas del sector y que la sinergia entre depuración y regeneración les aportaría un valor añadido a un valioso recurso hídrico (el agua depurada) que sin reutilización es solo un vertido.

En este contexto económico, los usuarios del agua, urbanitas por una parte y regantes por otra, debemos estar vigilantes para asegurarnos que lo que pagamos por el agua se destine al fin que corresponde. Seguramente también habré escrito sobre la problemática que tendrían los regantes con dependencia de las aguas regeneradas, ante fallos en cualquiera de los eslabones anteriores de la cadena es necesario disponer de aguas alternativas, tales como desaladas y subterráneas, amen de dotarse los propios agricultores de embalses donde poder reservar agua suficiente para afrontar tales vicisitudes. Igualmente habré escrito sobre la necesidad de poner en marcha la constitución de una Junta Central de Usuarios, como herramienta necesaria para la gobernanza de los recursos hídricos en la comarca que habrá de contribuir a alcanzar el buen estado de la Masa de Agua en el Bajo Andarax, cuestión prioritaria en la recién aprobada Planificación Hidrológica.

Pues bien, de lo tanto que he dicho y escrito empiezo a ver frutos. Sirva como ejemplo que dentro del Plan de Medidas contempladas en la mencionada Planificación Hidrológica se recoge una vieja aspiración de los regantes de Cuatro Vegas, como es que el tratamiento terciario de regeneración de las aguas depuradas de la EDAR de Almería forme parte del ciclo integral de tratamiento de aguas y que éste se realice en su totalidad en la propia EDAR y por el gestor de la misma.

A nosotros los regantes nos importa que el agua regenerada tenga siempre la calidad requerida, con independencia del sistema utilizado para el tratamiento. Obviamente también nos importa el precio, pero de eso ya hablaremos en su momento. Por supuesto no descartamos que el agua regenerada tenga también ayudas públicas, como las aprobadas en B.O.E. para las aguas desaladas.

Pese a todo lo recordado de lo dicho y escrito, hoy no quiero hablar del agua.

Quiero hablar de la Cesta de la Compra y de la bienintencionada idea de rebajar su coste, lo que redundará en beneficio de todas las personas que vayan a hacer la compra, ya sea al supermercado, a la tienda de barrio o a mercadillos, personas pertenecientes a familias con escasos recursos y otras con suficiencia de ellos.

Se dice que la rebaja de la cesta de la compra recaerá principalmente sobre la (gran) distribución, pero las Organizaciones Agrarias dudan de que así sea y muestran su temor de que seamos los agricultores y ganaderos quienes nos “comamos el marrón” de la rebaja. Y es que, siendo los productores el primer eslabón de la cadena alimentaria, a la hora de recibir beneficios somos los últimos y como es sabido, el último mono siempre se ahoga.