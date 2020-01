Fortalecenla divulgacióncientífica con un canal dela UAL en Youtube

En su compromiso de ser una Universidad al servicio de la sociedad, la UAL desarrolla en sus instalaciones, delamano de decenas de investigadores, proyectos que tienen y tendrán una importante repercusión social, pero que muchas veces son desconocidos. Con el fin de romper esta barrera entre la Universidad de Almería y la sociedad, y más específicamente entre ciencia y sociedad, el canal de Youtube de la Universidad de Almería cuenta con una nuevalista de reproducción, titulada ‘Ciencia sin fronteras’, en la que son añadidos videos donde los investigadores explican de forma divulgativa los diferentes proyectos de investigación en los que participan y que cuentan con financiación europea.

La UAL se convierte así en una de las pocas universidades andaluzas en crear de forma semanal contenido audiovisual de divulgación científica. Este contenido se difunde también a través de las redes sociales de la propia instituación académica, Facebook y Twitter, donde va acompañado del hashtag #divulgacióncientífica. Para no perderse ninguno de los vídeos de esta sección y cuantos se publican, es recomendable suscribirse al canal de Youtube de la UAL.

Hasta la fecha se han publicado cuatro vídeos. El primero de ellos está dedicado al proyecto ‘Conversion of Low Grade Heat to Power through closed loop Reverse Electro-Dialysis (RED-Heat-to-Power)’ del Catedrático del Departamento de Ingeniería Química Gabriel Acién Fernández. Un proyecto que adopta un enfoqueinnovador para generar electricidad a partir de fuentes de agua de baja temperatura, en el rango de 40 a 80 ºC, utilizando soluciones de salmuera y agua dulce.

Otro de los vídeos publicados se centra en el proyecto ‘Open Researchers 2018-2019’, en el que se desarrolla, entre otros, la Noche Europea de los Investigadores, uno de los eventos de divulgación científica más importantes de los llevados a cabo por investigadores de la UAL y de la que es líder en Andalucía en cuanto a participación. También se ha hablado en esta sección del proyecto ‘Resource Recoveryfromindustrial waster water by cutting edge membrane technologies (ReWaCEM)’ que tiene como objetivo recuperarlos recursos metálicos y reducir el uso del agua, la producción de aguas residuales, el uso de energía y la huella hídrica en un 30-90 por ciento en la industria metalúrgica. Por último, el pasado miércoles 8 de enero, se publicó un vídeo sobre ‘NoMorFilm’, un proyecto con financiación europea en el que participa un equipo de la UAL coordinado por el Catedrático de Química Orgánica Fernando López Ortiz. Este proyecto tiene como objetivo principal el descubrimiento de nuevos compuestos procedentes de microalgas que inhiban la formación de biopelículas de bacterias multirresistentes en dispositivos protésicos.