Reserva de instalaciones del primer cuatrimestre, desde el 1 de febrero

La reserva libre de instalaciones puede ser solicitada por cualquier interesado, tanto miembros de la comunidad universitaria o no, exclusivamente para práctica deportiva libre. La principal caracter ística es que se pueden reservar una o varias horas con una antelación máxima de 7 días naturales.

La reserva se puede realizar directamente en Atención al Público de la Unidad de Deportes UAL, en el Punto de Venta Autónomo ubicado en el hall del Centro Deportivo UAL, o por internet , disponiendo de la confirmación en el mismo acto. La reserva de una hora de fútbol 11 tiene un precio de 73 euros que se reduce a 50 euros para los poseedores de la Tarjeta Deportiva Básica y a 37,50 euros en el caso de los titulares de la Tarjeta Deportiva Plus. En el caso de fúthol 7. Los precios son de 51 euros para el público, 35 euros con Tarjeta Básica y 25.50 euros con Tarjeta Plus, quienes además no ha de pagar suplemento de luz de campo para estas dos modalidades. Los suplementos de luz para otros dos grupos son de 18 euros en el caso del fútbol 11 y de 9 euros en el campo para la práctica del fútbol sala, a cubierto.

La reserva la pista de tenis sale por 5 euros, y 3 y 2.50 euros para las Tarjetas Deportivas Básica y Plus, respectivamente La de pádel sale por 5.50 y 4 euros para estos dos casos.

El Bono de 10 horas de fútbol 11 sale por 625.50 para el público en general, 425 para la Tarrjeta Básica y 310,25 para la Plus. En el caso del Fútbol 7, este bono de 10 horas cuesta 433,50, 297,50 y 216,75 euros para estos tres supuestos. Desde el Servicio de Deportes se hace especial mención al hecho de que es obligatoria la presencia de quien realiza la reserva para hacer uso de la instalación

Las reservas permanentes pueden ser solicitadas por cualquier interesado, además de clubes, entidades, o grupos deportivos universitarios. Se pueden reservar una o varias horas semanales durante un periodo de tiempo determinado indicado por el usuario. Se aplicará en todos los casos el precio general, excepto para los Grupos Deportivos Universitarios, que pueden beneficiarse de un precio bonificado siempre que se adjunte la relación nominativa con un número mínimo componentes del grupo que sean poseedores de Tarjeta Deportiva universitaria en cualquiera de sus modalidades. El día 1 febrero se abre el plazo para la reserva de primer cuatrimestre sin necesidad de realizar solicitud y sin reserva, solo para reserva libre.

Las reservas para usos especiales se puedenpcualquier interesado, además de clubes, entidades o agrupaciones. Se trata de peticiones de reservas con fines profesionales, actividades formativas, de competición o evento deportivo, clases dirigidas, y cualquier actividad diferente a la práctica deportiva libre.