Abelardo: "El Almería es un equipo de Primera División"

El entrenador del Deportivo Alavés, Abelardo Fernández, advirtió este viernes de que “el Almería es un equipo con nivel de Primera División” y destacó sus fortalezas en las horas previas al encuentro de Copa del Rey que disputarán en el Estadio de los Juegos del Mediterráneo.

El asturiano explicó en una rueda de prensa telemática que los últimos días desde su llegada “han sido tres días muy buenos de entrenamiento”, aunque reconoció que “cuando llega un nuevo entrenador todos están con las orejas tiesas”. Admitió que le ha dado “poco tiempo” a incluir sus ideas porque había que preparar el partido y sus instrucciones han sido “más de palabra que en el campo”.

“El equipo ha mostrado compromiso, ganas e ilusión y estoy satisfecho con la actitud”, subrayó el preparador, que puso en valor a su rival. “Tiene una estructura interesante, arriesga en ataque y propone tener el balón con una plantilla muy buena”, describió el gijonés, que dijo que los andaluces se han gastado dinero.

Además afirmó que en su anterior etapa tenían futbolistas “más verticales”, pero a pesar de eso, confía en que puedan tener un estilo similar al de su primera etapa. “Lo malo para mí es que ahora tenemos partidos muy seguidos y no podemos meter mucha intensidad”, lamentó, tras admitir que el partido de mañana es “más importante” que los siguientes ante el Sevilla y Real Madrid, porque si pierden en Copa quedan eliminados.

“Puedo asegurar al 100 % que los once que jueguen mañana no serán los once del martes, pero será un equipo competitivo para ganar al Almería”, concluyó.