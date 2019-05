Alfonso García: "Fran es nuestra primera opción y esperamos que acepte la oferta que le pasamos"

-Balance del curso: "No se trata de listones, la temporada está siendo bastante buena y cada una es diferente. No hay equipos en los que los futbolistas den el mismo rendimiento de un año para otro, esto es una ruleta. Cuando acabe la temporada intentaremos hacer equipo".

-Difícil retener a Álvaro Giménez: "Si Álvaro termina Pichichi va a ser difícil que acabe aquí porque vienen los equipos de Primera y los jugadores quieren jugar ahí, es ley de vida. Si pasa nos quedaremos sin él",

-Renovación de FF: "Le pasamos una oferta y Fran la está estudiando, esperamos que la acepte. Yo creo que incluso sabe futbolistas que se están hablando del año que viene y otros que están firmados y no lo decimos por no desestabilizar a sus clubes. "Fran es nuestra primera opción y en una o dos semanas tiene que decidirse porque estamos inmersos en la política de fichar. Hay algunas operaciones hechas que no han trascendido a la prensa".

-Fichajes en ciernes: "Habrá una mezcla, vendrá algún futbolista importante, que al final eligen equipos con otras aspiraciones o quieren ir a Primera. Tenemos nuestro listón y haremos lo máximo aunque no sean muy conocidos".

-Interés de equipos de Primera: "Cuando hay rendimiento de futbolistas los equipos de Primera llegan, pagan su cláusula y se los llevan. Que Rioja o Álvaro es difícil que sigan porque si le ofrecen contratos altos deben aprovechar su oportunidad".

-Pies en el suelo: "Ambiciosos somos, pero también realistas. En Primera los presupuestos son grandiosos y pueden ofrecer cuatro o cinco veces más de contrato y ahí no llegamos. Vendrán otros futbolistas que también serán importantes".

-Presupuesto ajustado: "Este año hay seis o siete equipos con presupuestos muy grandes y sueldos de tres o cuatro veces más que los nuestros. Son equipos de Primera en Segunda. Hay que tener los pies en el suelo y si hay un déficit de un millón, que no sea de cuatro o cinco"