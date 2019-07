Alfonso García: "No soy multimillonario, soy un currante de la vida"

Para entrevistar a Alfonso García antes hay que fijar hora y él realiza la llamada. Tiene una centralita telefónica en el móvil que le cambia el número cada poco tiempo y solo sus empleados más allegados poseen hilo directo. Dieciocho años en el fútbol profesional avalan su gestión como la mejor de la historia del fútbol almeriense. Pero aduce que ya no tiene “mono”...

Parece decidido a recuperar ese aire inversor que siempre lo ha caracterizado...

–No siempre estás en disposición de hacer las cosas, unas veces se quiere y no se puede; el fútbol es igual. Los números han encajado un poco más y eso permite hacer inversiones en fichajes. Todo ayuda, pero al final son presupuestos que hay que cumplir o de lo contrario tienes un problema a corto plazo. Hay que ir vigilándolos, a veces pueden hacerse inversiones y otras no cuadran. El tema del control económico te limita, pero lo importante es ir adaptándose en el tiempo a esas situaciones.

Para fichar a Peybernes e Ibiza ha habido que tirar de talonario...

–A Peybernes lo quería toda Segunda, incluidos los equipos importantes. Hemos hecho un esfuerzo, tanto en la compra como en el salario, en vista de que a Saveljich lo teníamos muy, muy difícil. El entorno era muy complejo para las negociaciones porque aunque el futbolista quería, ha habido circunstancias que no lo han permitido y que no voy a enumerar. Peybernes ha apostado por venir aquí y hemos podido hacerlo con conversaciones fluidas y rápidas pese a tener muchos pretendientes.

¿El club va a seguir firme exigiendo la cláusula de Álvaro?

–Ya dije en su día que la cláusula de Álvaro tampoco es tan alta y que el máximo goleador de Segunda tiene hueco en Primera o en alguno de los que bajan y tienen grandes ayudas al descenso actualmente. No hablo de cuando nosotros descendimos, hoy por hoy tienen más que nuestro presupuesto actual, casi de Primera. Esos equipos tienen la opción de llevarse al mejor delantero centro de Segunda de la temporada pasada y será muy difícil retenerlo.

¿Y qué tal la negociación por ese ‘9’ extranjero que ansía?

–Estoy detrás de su fichaje. Hay muchos equipos que lo quieren. El chaval sabe el idioma y quiere venir, pero su club tiene muchas ofertas y a ver si la próxima semana fuéramos capaces de cerrarlo porque para mí es un delanterazo, de esos que en uno o dos años puede ser TOP, para ir después a un equipo grande.

Corona parece optimista con la continuidad de Juan Carlos Real.

–Posiblemente nuestra oferta sea la mejor de Segunda, pero está esperando a Primera y algún equipo extranjero que le ha pasado una oferta lógicamente superior a la nuestra porque su capacidad económica es mayor. Ahí no podemos llegar, pero hemos hecho todo lo que hemos podido económicamente. A partir de ahí es el jugador quien tiene que decidir si se queda con nosotros en Segunda, se marcha al extranjero o le sale algo de Primera. Es algo inminente, cuestión de cuatro o cinco días porque la competición empieza en tres semanas.

¿Contento con la labor de la dirección deportiva?

–Se está viendo que son muy trabajadores honrados y lo dan todo. El primer año desconoces mucho lo que es el fútbol a nivel de fichajes, pero Corona e Ibán se han adaptado rápido y estoy muy contento. Les pido honradez y trabajo, además de negociar, que lo llevan muy bien. Ellos también están contentos con el club.

¿Sueña con un tercer ascenso a Primera u hoy por hoy es algo que ve imposible?

–[Profundo suspiro]. El sueño de ascender siempre está en la mente del futbolista, aficionado, directivo y periodista, faltaría más. Si no estás con esa ilusión qué haces en el fútbol, sabiendo que es muy difícil. De los 22 que empiezan hay 12 o 14 que han militado en Primera y tienen presupuestos grandísimos. Si todo encaja, no hay lesiones y los futbolistas van a una, todo es posible porque no hay grandes diferencias, todos estamos muy parejos. Competimos con los que se metieron en el play-off y se decantaba por detalles. Soy optimista y hay que serlo cuando el equipo se está haciendo, esto es muy largo y nuestras opciones de poder estar arriba existen. Pero es difícil porque todos partimos de cero y con posibilidades. Si se compite bien cada partido, tendremos opciones de estar arriba.

¿Qué referencias tenía de Óscar Fernández y sus métodos?

–No lo he visto en los entrenamientos, pero sus referencias antes de ficharlo eran muy buenas y tenía muchas ofertas de Segunda. No fue fácil que el Atlético lo soltara. A ver si tenemos un poco de suerte y se consolida en el fútbol profesional.

El periodo de renovación de abonos se ha cerrado con una cifra muy similar al curso pasado, ¿le parecen pocos?

-Cuanto más masa social y asistencia tengamos, más posibilidades habrá de estar arriba, parece que no, pero desde fuera el entorno del fútbol lo percibe. Se nota que tengas 12.000 o 13.000 aficionados en la apuesta por subir. Ese mensaje lo mando a la ciudad y la provincia, ellos son el número 12 y de tener una media de siete u ocho mil a doce o trece cambia una barbaridad. El club está haciendo ese esfuerzo en el límite económico para tener lo mejor que podamos, pero pedimos ese apoyo, que es lo que puede faltar para sumar esos puntos y estar lo más arriba posible. Pido eso porque a partir de ahí no podemos hacer nada más.

Esta pregunta ya es clásica, ¿habrá algún día Ciudad Deportiva?

–Hay una cosa clara, asciendes a Primera y lo primero que firmo sería la Ciudad Deportiva. Sé que ya lo dije, pero estamos hablando de la Primera de ahora comparada con la de antes. Son tres veces más de derechos económicos por televisión respecto a la última vez que estuvimos. En Segunda casi no hay variaciones, pero en Primera son tres veces más. Ya dije que soy el más interesado en hacerla, pero tendría que quitarle un millón y medio de presupuesto al equipo todos los años y nos podemos quedar sin equipo. Algunos tienen una gran Ciudad Deportiva, pero el equipo está en Segunda B, Tercera o desaparecido. A ver si conseguimos estar en Primera y lo más inminente sería hacer la Ciudad Deportiva, antes de firmar a ningún futbolista.

Y ahora llega otro clásico del cuestionario, ¿tiene aparcada la venta del club?

–Vamos a ver, Paco, si hay alguien que venga con una capacidad económica superior a la mía para hacer cosas más importantes en Almería, no tengo inconveniente en apartarme, pero si no llega, lógicamente tendré que seguir haciendo lo máximo que pueda. Si se produce, no tengo inconveniente porque llevo 18 años y mono de estar en el fútbol no tengo, pero si tengo que seguir, sigo, haciendo sacrificios y viajes. Si hay posibilidad de un inversor extranjero o nacional que tenga capacidad para hacer un equipo más grande, la Ciudad Deportiva y que el Almería crezca como club, no tengo problemas en venderlo. Ahora, que vengan para desintegrar al equipo y vender futbolistas como ha habido ejemplos, jamás lo haría. Tiene que ser algo mucho mejor que lo que yo pueda realizar. Me tienen que asegurar muchas cosas, si no se apuesta por invertir en futbolistas e infraestructuras, para eso sigo yo. En su día lo hizo Guillermo Blanes conmigo y lo mismo le pido a los que pudieran venir, de lo contrario no tiene sentido. No soy multimillonario, soy un currante de la vida.

¿Cómo ve la rivalidad que se avecina con el filial en Tercera al igual que el Poli Almería?

–Aquello yo no lo viví, no estaba. Sí entiendo que una ciudad con dos equipos al final se divide. Las ciudades en las que ha pasado eso al final terminan mal porque no viven ni unos, ni otros. Lo he visto en Lorca, Murcia o Logroño y al final ni unos, ni otros. Solo digo eso. Sería la ruina total dividir la afición porque lo veo en todas partes.

¿Hay opción de suprimir de una vez las pistas de atletismo?

–Si tienes una masa social grande, llenas el estadio y demandas eso, haces una presión. Si va la mitad del aforo, no tenemos esa fuerza para exigir. Si la UDA llenara cada fin de semana sería una demanda social, pero no es el caso. Yo también me apunto, pero vamos a llenar el estadio y entonces exigimos, de lo contrario qué quieres que te diga... Es la realidad. Si no tenemos fuerza, no lo van a hacer.

¿Cómo marcha el proyecto para traer a niños chinos a formarse futbolísticamente aquí?

–Eso se está negociando y viendo, pero todo lleva sus trámites, son muchos niños y documentación que hacer, va lento. Son empresas que tienen escuelas allí y quieren que lo mejor venga aquí a seguir su formación.