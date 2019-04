Alfonso García ofrece al vestuario del Almería una prima de 5 millones por ascender

Romera: “No pienso en la renovación, aunque personalmente sí que me gustaría seguir”

José Romera, lateral diestro indiscutible dentro del esquema de Fran Fernández, ha comparecido ante los medios de comunicación abordando el asunto de su renovación, la cual admite que continúa estando parado, si bien no le preocupa: “A día de hoy estoy muy tranquilo y contento con el club. Me gusta mucho cómo está pasando la temporada, pero ahora mismo no estoy pensando en la renovación, sino en conseguir los tres puntos el sábado. Personalmente sí que me gustaría seguir. En el mundo del fútbol nunca puedes descartar nada, mi primera opción es el Almería, estar aquí, y no pienso en la temporada que viene, ni siquiera en el mes de mayo. Pienso en el Extremadura y mi primera opción es seguir. Valoro mucho la oportunidad que me han dado, fue importante que apostasen por mí y me dieran confianza”.