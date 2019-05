Almería y Elche han disputado un partido vistoso y atractivo para los escasos espectadores que se dieron cita en el Mediterráneo, la típica contienda que saca de quicio a los entrenadores por los desajustes tácticos propios de dos equipos que han cumplido la meta de eludir el descenso y tienen casi imposible el objetivo de disputar el play-off de ascenso.

Al poco de que sonase el silbido inicial se animaba el cotarro con un infantil penalti de Adri Montoro, que se estrenaba en el once inicial rojiblanco, siendo uno de los tres cambios en la alineación tipo de Fran Fernández, completada con la entrada de Rocha e Ibiza. El lateral diestro empujó a Nacho Gil junto a la línea de fondo tras recibir el extremo ilicitano en posible posición de fuera de juego y Pérez Pallas no dudó en señalar los once metros, que el propio Nacho Gil se encargaba de transformar pese adivinar René la trayectoria del esférico.

El Almería había saltado al terreno de juego sin la tensión ni la intensidad necesarias y a los diez minutos ya había encajado el segundo, esta vez obra del veratense Nino, que agranda su mito como máximo goleador histórico de la categoría de plata anotando su diana número 187. Llegó gracias a una gran acción individual del exrojiblanco Iván Sánchez, que en la línea de medios se marchaba del contemplativo marcaje de Rocha para meter un balón entre líneas que aprovechaba Nino cruzando ante la salida de René a la desesperada.

Álvaro Giménez logra el primer triplete de su carrera deportiva y suma ya 18 goles como líder en solitario del Pichichi de plata

Pintaban bastos para los locales, pero entonces emergió la figura de su futbolista más en forma hoy por hoy y puede que durante todo el campeonato: Álvaro Giménez. Al cuarto de hora de juego una falta bien botada por Real al segundo palo la cabeceaba con fuerza Ibiza, obligando a Édgar Badía a repeler el esférico, que caía los pies del ariete ilicitano y no perdonaba a sus paisanos remachando el 1-2.

El Almería recuperó en ese instante el pulso del partido y poco a poco fue adueñándose del balón por medio de Juan Carlos Real, que cuajó nuevamente un duelo de muchos kilates, buscando continuamente la profundidad por bandas de Rioja y Corpas, que causaban estragos en los laterales visitantes. Al borde del descanso, uno de esos pases mágicos de Real lo recibió Rioja en banda y la puso atrás para que Álvaro Giménez la empujara a la red en el segundo palo.

Corría el minuto 43' y antes de irse a la caseta los de Fran Fernández iban a completar una espectacular remontada gracias a un penalti que el propio Álvaro Giménez se sacaba de la chistera dejándose caer en el área para que el colegiado mordiese el anzuelo tras un atisbo de duda inicial. El propio Álvaro Giménez asumía la responsabilidad de ejecutar la pena máxima y convertía de ese modo el primer 'hat-trick' de su carrera deportiva, elevando a 18 los goles en su cuenta particular este curso y abriendo brecha como Pichichi en solitario de la división de plata.

El arranque de la segunda mitad se lo tomaron con más calma ambos conjuntos, pero al cuarto de hora de juego el Almería desataba de nuevo las hostilidades gracias a una gran acción de Juan Carlos Real nacida en una mala entrega de Édgar Badía para De la Hoz, quien asistía al gallego para poner la guinda a su inspirada matinal sacándose un latigazo con la diestra desde fuera del área, ajustado al palo, ante el que nada pudo hacer la futil estirada del propio Badía. El 4-2 subía al marcador y la parroquia unionista lo pasaba en grande.

La respuesta de Pacheta desde el banquillo al ver que los de FF se distanciaban en el marcador fue acometer una doble sustitución, dando entrada a Karim y Yacine por Villar y Carlos Castro y el movimiento tuvo un efecto positivo, ya que en el 69' los franjiverdes (franjiblancos esta vez) recortaban diferencias merced a un claro penalti cometido por Iván Martos sobre Iván Sánchez que el exrojiblanco no desperdiciaba engañando a René desde los once metros.

En la recta final un cabezazo de Karim a saque de esquina bien pudo significar el 4-4, pero los reflejos de René abortaron la opción de igualada y ya en el descuento Aguza convertía el 5-3 final al recoger el rechace de Badía a un remate de Demirovic.

Los tres puntos se quedan en el Mediterráneo y el Almería se proyecta hasta 55, lo que sigue concediendo a los de Fran Fernández todavía opciones matemáticas, aunque remotas, de poder aspirar al play-off de ascenso. Partido loco pero muy atractivo para el espectador, que disfrutó con el carrusel de goles y la constante alternancia en el marcador.